VIDEO Fotografkinja u SAD-u snimala kako orke love tuljana. Skočio joj na brod da se spasi!

Tihe vode Salishkog mora, inače mirna kulisa za promatranje divljine nedaleko od Seattlea, nedavno su postale poprište dramatične borbe za život i smrt. U glavnim ulogama našli su se očajni lučki tuljan, jato od najmanje osam nemilosrdnih kitova ubojica i fotografkinja divljine Charvet Drucker, čiji je brod postao neočekivano utočište i ključ preživljavanja. Njezine spektakularne snimke i fotografije zabilježile su nevjerojatan trenutak u kojem je tuljan, u posljednjem pokušaju da spasi život, iskočio iz vode ravno na krmu njezinog plovila, piše The Guardian.

Sve je započelo kao uobičajen dan za Charvet Drucker, koja je na unajmljenom brodu od šest metara isplovila iz svog doma na otoku u Salishkom moru, oko 65 kilometara sjeverozapadno od Seattlea. Njezin cilj bio je fotografirati morske divove, no ubrzo je primijetila jato od najmanje osam orki čije je ponašanje odavalo da su u lovu. Njihovi koordinirani pokreti i snažni udarci repom po površini vode bili su jasan znak.

Koristeći teleobjektiv, Drucker je uskoro uočila i plijen - lučkog tuljana koji je panično pokušavao pobjeći predatorima. U jednom trenutku, uspjela je snimiti fotografiju koja ledi krv u žilama: tuljan leti zrakom iznad uzburkane vode i crno-bijelih tijela orki. U tom trenutku, bila je uvjerena da svjedoči njegovim posljednjim trenucima. "Mislila sam da je gotov", izjavila je kasnije. No, prava drama tek je trebala započeti.

Potjera se velikom brzinom približavala brodu na kojem su bili Drucker i njezini prijatelji. U skladu s propisima o promatranju divljih životinja, odmah su ugasili motor kako ne bi ozlijedili kitove. Upravo je ta odluka, donesena radi zaštite predatora, na kraju spasila njihov plijen. Dok su orke zatvarale krug, iscrpljeni tuljan donio je odluku koja mu je spasila život. U jednom odvažnom skoku, izbacio se iz vode i popeo na platformu za plivanje na krmi broda, tik uz motor, pretvarajući plovilo u svoj splav za spašavanje.

Drucker je, šokirana prizorom, počela snimati mobitelom. "Jadničak mali... Dobro si, samo ostani, prijatelju", čuje se kako govori na snimci dok je prestrašena životinja gleda. Iako su propisi strogo zabranjivali bilo kakav kontakt ili pomaganje tuljanu, sama prisutnost broda pružila mu je slamku spasa.

Međutim, vrhunski predatori poput orki nisu tako lako odustali. Umjesto da otplivaju, jato je demonstriralo zapanjujuću inteligenciju i timski rad. Postrojili su se i počeli primjenjivati tehniku poznatu kao "ispiranje valovima" (eng. wave-washing). Sinkroniziranim zaranjanjem stvarali su snažne valove s namjerom da zaljuljaju brod i sruše tuljana natrag u more. Ova sofisticirana lovačka taktika, prema podacima američke Nacionalne uprave za oceane i atmosferu NOAA, dokumentirana je kod znanstvenika još od 1980-ih.

Njihov je plan zamalo uspio. U jednom trenutku, tuljan je skliznuo s platforme, no nevjerojatnom upornošću uspio se ponovno popeti na sigurno. Napeta situacija potrajala je petnaestak minuta, nakon čega su orke, shvativši da je plijen nedostižan, konačno odustale i otplivale dalje.

Nakon što je opasnost prošla, Drucker je oprezno upalila motor i polako zaplovila bliže obali kako bi tuljanu omogućila sigurniji povratak u prirodu. Kada su se dovoljno približili, osjetivši se sigurnim, tuljan je sam skočio s broda i otplivao.

Drucker, koja je i ranije fotografirala orke s plijenom i inače navija za predatore, priznala je da ju je ovaj događaj promijenio. "Definitivno sam 'Tim Orka', svaki dan. Ali jednom kada je taj tuljan bio na brodu, nekako sam prešla u 'Tim Tjulenj'", izjavila je za Associated Press.

Orke koje su sudjelovale u lovu pripadaju populaciji poznatoj kao Bigg's ili "tranzijentne" orke. One su uspješni lovci sa širokim spektrom plijena, za razliku od ugroženih "rezidentnih" orki koje se uglavnom hrane lososom.