VIDEO Gabriel na maturalnu u Zagreb stigao traktorom: Svaki dan radim u polju! To baš volim

Oduvijek sam na traktoru i stvarno volim raditi na polju. Čim bih došao iz škole, odmah bih odložio školske stvari, popeo se na traktor i odradio sve što je u tom trenutku trebalo. Za to sam na kraju i završio srednju školu, ponosno nam govori maturant Gabriel Jagatić (18) iz Obrtničke i industrijske graditeljske škole.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Video: 24sata/pixsell

Gabriel je upravo uspješno završio smjer bagerista, odnosno službeno, rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima. Pojednostavljeno rečeno, to je stručna i službena titula za osobu koja upravlja teškim građevinskim strojevima. Ono što je najvažnije, to je posao koji istinski voli.

24sata Rugvica: Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nesvakidašnji dolazak na proslavu kraja škole

Na maturalnu je stigao u velikom stilu, vozeći traktor svog oca. Krenuo je iz svog rodnog mjesta Ježevo, a prva stanica bila mu je Građevinska škola, nakon čega se uputio na samu proslavu s ostalim maturantima. Mi smo ga otpratili iz Ježeva te dočekali pred školom gdje su se okupljali njegovi kolege.

24sata Rugvica: Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako su se na proslavi mogli vidjeti razni načini dolaska, Gabriel je definitivno ukrao svu pažnju. U jednom su trenutku pred školu stigla dvoje drugih maturanata koji su glamurozno izašli iz skupocjenog Ferrarija. No, čak ni blještavilo talijanskog superautomobila nije moglo zasjeniti njegov traktor.

Učenici, ali i njihovi roditelji pak su bili više impresionirani i oduševljeni golemim crvenim traktorom dok je ponosno ulazio u školsko dvorište. Ferrari je brzo pao u drugi plan, a Gabrielov traktor postao je apsolutna atrakcija dana.

24sata Rugvica: Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Od samog početka moji kolege iz razreda znaju da sam došao sa sela i da svakodnevno radim s traktorima u polju. Znali su me zbog toga ponekad i zezati, pa sam im ja u šali rekao: 'Sada ćete vi vidjeti što je pravi traktor!' - smije se Gabriel dok ponosno stoji ispred parkirane grdosije marke Massey Ferguson.

Obiteljska potpora i zaslužene stipendije

Iako je kolegama, ali i svojoj majci, više puta najavio da će na maturalnu proslavu doći upravo traktorom, njegova je majka mislila da se radi samo o šali.

24sata Rugvica: Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Znate, Gabriel mi je to ponovio više puta. Govorio bi: 'Mama, ja idem traktorom na maturalnu.' No, iskreno, nisam to shvaćala potpuno ozbiljno... Ali opet, nisam se niti previše iznenadila. Već sa 16 godina položio je vozački ispit za traktor, pa je ovo možda zapravo i očekivano - prisjeća se mama Matea.

Osim što svakodnevno pomaže roditeljima u svim poljoprivrednim poslovima, Gabriel je i odličan učenik koji niže uspjehe.

24sata Rugvica: Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- On se sigurno neće sam pohvaliti, pa ću vam to reći ja. Imao je odlične ocjene tijekom cijelog školovanja, pa je zbog svog truda i uspjeha čak dva puta dobio i stipendiju Grada Zagreba - ponosno nam govori mama Matea, koja je sa suprugom Nikolom došla podržati i dopratiti svog maturanta.

24sata Rugvica: Maturant iz Ježeva, traktorom do Građevinske škole na maturalnu večer | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Obitelj Jagatić se, naime, godinama uspješno bavi poljoprivredom. Gabriel je zbog toga od malih nogu bio okružen najrazličitijim strojevima, a ova srednjoškolska diploma zapravo je samo službena potvrda onoga što već godinama radi iz čiste ljubavi. Ipak, unatoč svim teškim strojevima, obiteljski traktor mu je i dalje najveći favorit.

Planovi za budućnost su već jasni

Što se tiče planova za budućnost, Gabriel nema nikakve dvojbe. Plan mu je što prije se zaposliti u struci i profesionalno raditi na bageru. S druge strane, vožnja i rad s traktorom ostat će mu najdraža aktivnost u slobodno vrijeme. Kako sam zaključuje kroz smijeh, sjedat će za upravljač obiteljskog traktora kad god stigne i ugrabi malo slobodnog vremena.