Obavijesti

Viral

Komentari 4
GDJE SU NAJBOLJI IZGLEDI

Čeh dobio 120 milijuna eura na Eurojackpotu: Evo koje su šanse da ćete pogoditi brojeve na lotu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Čeh dobio 120 milijuna eura na Eurojackpotu: Evo koje su šanse da ćete pogoditi brojeve na lotu
Foto: Hrvatska lutrija

Statistički, šansa da vas grom pogodi u bilo kojoj godini iznosi otprilike jedan prema milijun. To znači da je gotovo 140 puta vjerojatnije da ćete doživjeti takvu prirodnu nepogodu nego postati vlasnik glavnog zgoditka

Admiral

Jedan igrač iz Češke postao je multimilijunaš preko noći. Osvojio je maksimalni mogući dobitak 5+2 na Eurojackpotu u iznosu od vrtoglavih 120 milijuna eura. U utorak navečer izvučeni su brojevi 5, 11, 23, 33 i 42, te dodatni 10 i 12. Glavni zgoditak pogođen je prvi put nakon trinaest uzastopnih kola u kojima se jackpot akumulirao do svog gornjeg limita. Ovo je treći put u povijesti da je jackpot na ovoj popularnoj europskoj lutriji otišao u Češku.

Vijesti o ovako velikim dobicima uvijek potaknu isto pitanje: kolike su zapravo šanse za ovakvo nešto? Odgovor je, u najmanju ruku, otrežnjujući. Vjerojatnost da ćete pogoditi dobitnu kombinaciju od pet glavnih brojeva (od 1 do 50) i dva dodatna Euro broja (od 1 do 12) na Eurojackpotu je astronomskih 1 naprema 139.838.160.

IMATE LI SREĆE? Ovo su vam najsretniji brojevi Hrvata za lutriju i Eurojackpot
Ovo su vam najsretniji brojevi Hrvata za lutriju i Eurojackpot

Statistički, šansa da vas grom pogodi u bilo kojoj godini iznosi otprilike jedan naprema milijun. To znači da je gotovo 140 puta vjerojatnije da ćete doživjeti takvu prirodnu nepogodu nego postati vlasnik glavnog Eurojackpot zgoditka. Ipak, nada umire posljednja, a ono što igrače drži jest činjenica da su ukupni izgledi za osvajanje bilo koje nagrade na Eurojackpotu znatno povoljniji i iznose otprilike 1 naprema 32. To znači da će svaki 32. listić u prosjeku osvojiti barem neku, najčešće najmanju, nagradu.

Foto: Hrvatska lutrija

Kada se šanse za dobitak na Eurojackpotu usporede s onima na domaćim lutrijskim igrama, razlika je drastična. Primjerice, u najpopularnijoj igri Hrvatske Lutrije, Loto 7, gdje se pogađa sedam brojeva od 35, vjerojatnost osvajanja glavnog dobitka iznosi 1 naprema 6.724.520. To je više od dvadeset puta veća vjerojatnost nego na Eurojackpotu. Slično je i s Lotom 6, gdje se pogađa šest od 45 brojeva, a šanse za jackpot su 1 naprema 8.145.060.

POKAZALA STATISTIKA Sanjate o osvajanju lota? Ovi su brojevi dokazano najsretniji
Sanjate o osvajanju lota? Ovi su brojevi dokazano najsretniji

Razlog za ovako veliku razliku leži u jednostavnoj matematici. Veći bazen brojeva iz kojih se izvlače kuglice eksponencijalno smanjuje vjerojatnost pogađanja točne kombinacije. 

Od ukupno 193 osvojena jackpota do danas, čak 96 otišlo je u Njemačku, što čini gotovo polovicu svih glavnih dobitaka. Daleko iza nje slijede Finska s 26 i Danska s 14 osvojenih jackpotova. Hrvatska se, nažalost, još uvijek nije upisala na ovu listu, iako je od početka sudjelovanja zabilježila više od 9,6 milijuna dobitaka u nižim kategorijama.

Maksimalni iznos od 120 milijuna eura, uveden kao gornji limit u ožujku 2022. godine, do sada je osvojen osam puta. Prvi put je isplaćen u Danskoj u srpnju 2022., a nakon toga je četiri puta otišao u Njemačku, te po jednom u Norvešku, Dansku i sada u Češku. 

Uz korištenje AI-ja*

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Plus-size manekenka pati: 'Sjedala u autima trebaju biti veća! Ja se jedva uguram...'
'TAKVA SAM, PRIRODNA'

FOTO Plus-size manekenka pati: 'Sjedala u autima trebaju biti veća! Ja se jedva uguram...'

'Super automobili trebali bi biti za sve. McLaren bi trebao imati veća sjedala u svojim automobilima', zakukala je na Instagramu plus-size manekenka iz Paname Gracie Bon. Objavila je i snimku na kojoj se pokušava 'ugurati' u automobil, ali joj baš i ne ide...
FOTO U školi sambe njezina stražnjica drugima odvlači pažnju: 100 posto je prirodna!
FIT BRAZILKA

FOTO U školi sambe njezina stražnjica drugima odvlači pažnju: 100 posto je prirodna!

Carolina Arjonas (30) brazilska je manekenka i jedna od muza karnevala u Riju. Prošle godine je ispričala kako se zbog karnevala odriče putovanja, štedi na večeri, kako se steže remen kako bi se zasjalo na najvećem karnevalu na svijetu... Kaže kako ju je samo odjevna kombinacija izašla oko 5000 eura...
VIDEO Gabriel na maturalnu u Zagreb stigao traktorom: Svaki dan radim u polju! To baš volim
ODLIČAN JE UČENIK

VIDEO Gabriel na maturalnu u Zagreb stigao traktorom: Svaki dan radim u polju! To baš volim

Dok su dvoje njegovih kolega na proslavu kraja škole glamurozno stigli u skupocjenom Ferrariju, osamnaestogodišnji maturant Gabriel Jagatić odlučio se za potpuno drugačiju, obiteljsku varijantu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026