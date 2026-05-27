Čeh dobio 120 milijuna eura na Eurojackpotu: Evo koje su šanse da ćete pogoditi brojeve na lotu

Jedan igrač iz Češke postao je multimilijunaš preko noći. Osvojio je maksimalni mogući dobitak 5+2 na Eurojackpotu u iznosu od vrtoglavih 120 milijuna eura. U utorak navečer izvučeni su brojevi 5, 11, 23, 33 i 42, te dodatni 10 i 12. Glavni zgoditak pogođen je prvi put nakon trinaest uzastopnih kola u kojima se jackpot akumulirao do svog gornjeg limita. Ovo je treći put u povijesti da je jackpot na ovoj popularnoj europskoj lutriji otišao u Češku.

Vijesti o ovako velikim dobicima uvijek potaknu isto pitanje: kolike su zapravo šanse za ovakvo nešto? Odgovor je, u najmanju ruku, otrežnjujući. Vjerojatnost da ćete pogoditi dobitnu kombinaciju od pet glavnih brojeva (od 1 do 50) i dva dodatna Euro broja (od 1 do 12) na Eurojackpotu je astronomskih 1 naprema 139.838.160.

Statistički, šansa da vas grom pogodi u bilo kojoj godini iznosi otprilike jedan naprema milijun. To znači da je gotovo 140 puta vjerojatnije da ćete doživjeti takvu prirodnu nepogodu nego postati vlasnik glavnog Eurojackpot zgoditka. Ipak, nada umire posljednja, a ono što igrače drži jest činjenica da su ukupni izgledi za osvajanje bilo koje nagrade na Eurojackpotu znatno povoljniji i iznose otprilike 1 naprema 32. To znači da će svaki 32. listić u prosjeku osvojiti barem neku, najčešće najmanju, nagradu.

Kada se šanse za dobitak na Eurojackpotu usporede s onima na domaćim lutrijskim igrama, razlika je drastična. Primjerice, u najpopularnijoj igri Hrvatske Lutrije, Loto 7, gdje se pogađa sedam brojeva od 35, vjerojatnost osvajanja glavnog dobitka iznosi 1 naprema 6.724.520. To je više od dvadeset puta veća vjerojatnost nego na Eurojackpotu. Slično je i s Lotom 6, gdje se pogađa šest od 45 brojeva, a šanse za jackpot su 1 naprema 8.145.060.

Razlog za ovako veliku razliku leži u jednostavnoj matematici. Veći bazen brojeva iz kojih se izvlače kuglice eksponencijalno smanjuje vjerojatnost pogađanja točne kombinacije.

Od ukupno 193 osvojena jackpota do danas, čak 96 otišlo je u Njemačku, što čini gotovo polovicu svih glavnih dobitaka. Daleko iza nje slijede Finska s 26 i Danska s 14 osvojenih jackpotova. Hrvatska se, nažalost, još uvijek nije upisala na ovu listu, iako je od početka sudjelovanja zabilježila više od 9,6 milijuna dobitaka u nižim kategorijama.

Maksimalni iznos od 120 milijuna eura, uveden kao gornji limit u ožujku 2022. godine, do sada je osvojen osam puta. Prvi put je isplaćen u Danskoj u srpnju 2022., a nakon toga je četiri puta otišao u Njemačku, te po jednom u Norvešku, Dansku i sada u Češku.

Uz korištenje AI-ja*