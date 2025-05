VIDEO I ova svadba s Balkana je hit! Tortu voze, a mlada se vrti. Svi komentiraju kratku haljinu

"Ti moje zlato, ti moje zlatooo, ti moje zlato, ti moje zlatooo. Ljubi, ljubi, ljubi... ljubi me ona... ljubi me djevojka iz snova", ori se dvoranom dok u svadbenu salu ulaze mladenci uz tortu. Pjesma je to srpske folkerice Milice Todorović i MC Yankaa, a ovo prvi ples mladenaca. Njihov video postao je viralni hit.

POGLEDAJTE VIDEO:

Torta se vozi, a mladenka pleše u kratkoj haljini. Mladoženja je pokušava pratiti. Tiktokeri su komentirali snimku.

- Napokon nešto što vole mladenci, a ne što je po propisima. Bravo mlada i samo naprijed! Topčina si - jedan je od komentara. 'Uvijek se spoje gumeni i drveni', napisao je jedan tiktoker.

- Predivno. Svoja i drugačija - pohvalila ih je tiktokerica. Mnogi su komentirali i haljinu jer je po njihovom mišljenju prekratka.

- Po kojim propisima mora biti obučena onako kako vama odgovara? Po kojim propisima je vjenčanica isključivo duga? Ne voli svatko duge haljine, a niti ne stoje svakome. Naučite jednom poštovati druge. Tuđi odabir jer na ovom svijetu smo svi različiti. Nije došla gola - zaključila je tiktokerica. 'Tako je, i ja sam išao na svoju svadbu u trapericama i polo majici', nadovezao se tiktoker.