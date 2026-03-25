VIDEO Influencerica pokazala 'trik' s hranom u hotelu. Ljudi zgroženi: 'Genijalno ili krađa!?'

Majka iz australske savezne države Victorije, koja redovito putuje sa svojom mladom obitelji, podijelila je trik za obroke na odmoru koji je oštro podijelio mišljenja, a čak i sama priznaje da nije za svakoga. Alana Tabak nedavno je objavila video u kojem objašnjava ono što je opisala kao "trik s hotelskim doručkom koji se neki roditelji previše srame isprobati". U videu podijeljenom na njezinom Instagram profilu The Travelling Tabaks, ova majka dvoje djece demonstrirala je jedan od svojih omiljenih putnih trikova na djelu, prenosi Daily Mail.

Tijekom nedavnog odmora na Baliju, sa sobom je na hotelski doručak u obliku švedskog stola ponijela praznu dječju kutiju za ručak.

"Prije nego što odemo, spakiram dječju kutiju za ručak stvarima poput kroasana, voća i peciva", objasnila je Alana u opisu videa kojeg je objavio Daily Mail Online.

​- Kasnije, kad smo na bazenu ili plaži, već imamo spremne grickalice - dodala je.

Žena iz Torquaya priznaje da se možda ne bi svaki roditelj osjećao ugodno s ovim trikom. "Neki roditelji misle da je genijalno. Neki misle da je sramotno", priznala je u opisu. Ipak, Alana smatra da prednosti uzimanja nekoliko zalogaja sa švedskog stola nadmašuju bilo kakvu neugodnost.

​- Iskreno... gladna djeca pored bazena puno su sramotnija - napisala je.

​- I vjerujte mi, štedi puno živaca i puno novca - zaključila je. Video je prikupio više od 314.000 pregleda, ali reakcije na ovaj obiteljski putni trik bile su duboko podijeljene.

Genijalno ili sramotno?

S jedne strane, roditelji sličnog razmišljanja nazvali su to "genijalnim" potezom, a mnogi su priznali da rade potpuno istu stvar za svoju djecu.

"I mi to radimo! Nismo baš ljubitelji doručka pa obično uzmemo ono što volimo za ručak!" odgovorio je jedan roditelj.

"Radili smo to kad smo bili na Baliju!", složio se drugi.

"Da, mi to stalno radimo za grickalice za klince: voće, ona mala peciva. Lako i brzo."

Drugi su roditelji bili impresionirani, priznajući da im nikada nije palo na pamet to pokušati. "Zašto ovo nikad nisam radila? Ovo je tako pametno", glasio je jedan odgovor. Međutim, bio je jednak broj odgovora ljudi koji su se oštro protivili ovakvom ponašanju.

"Uopće nije genijalno. To je krađa! Jedite koliko želite dok ste tamo, ali nemate pravo nositi hranu sa sobom osim ako vam to nije ponuđeno", odbrusila je jedna osoba.

"Nije u redu. Trebali biste se sramiti što to radite, a kamoli što to javno objavljujete!" složio se drugi. Komentatori ističu kako je plaćena usluga isključivo doručak, a ne i drugi obroci tijekom dana.

"Obrok o kojem je riječ je doručak koji je uključen, a ne ručak koji nije uključen - to je u samoj definiciji", argumentirao je jedan komentator.

"Platili ste za doručak, da, ali ne za cjelodnevni švedski stol!" složio se drugi.

"Tako sramotno", dodala je jedna osoba. "Ako morate žicati ručak od doručka, onda nemojte putovati."

Takvi odgovori brzo su potaknuli rasprave o temama poput bacanja hrane na švedskim stolovima i osjećaja prava na ono što ste platili. Neki tvrde da je uzimanje hrane za kasnije bolje nego da završi u smeću, što se često događa u hotelima.

Pravila hotela i unutarnje obiteljske rasprave

Čini se da ovakve podijeljene osjećaje oko navika sa švedskog stola postoje čak i unutar samih obitelji. Iznenađujući broj odgovora otkrio je da, dok se jedan roditelj kune u ovaj trik, drugi je užasnut njime.

"Moj muž i ja se stalno svađamo oko ovoga. On uvijek želi nešto uzeti, a ja mu ne dopuštam!" priznala je jedna žena.

"Ja to radim, ali moj muž mora otići pet minuta prije nas, kako ga ne bi identificirali kao dio naše grupe", kroz smijeh je otkrila druga majka.

Nekoliko komentatora sugeriralo je da prihvatljivost čina često ovisi o tome što točno uzimate i, što je još važnije, krši li to pravila restorana. Dok mnogi hoteli toleriraju uzimanje voćke ili peciva, punjenje cijelih kutija za ručak smatraju pretjerivanjem. Zbog sve češćih zloupotreba, neki hoteli su počeli isticati znakove s jasnom zabranom iznošenja hrane, a neki čak i naplaćuju takve pokušaje kao dodatni obrok. Jedna žena prisjetila se neugodnog iskustva.

​- Jednom sam u Hong Kongu uzela bananu, a osoblje me lovilo da je vratim - napisala je.

Unatoč mješovitim reakcijama, Alana je poručila da "definitivno" planira nastaviti sa svojim trikom u budućnosti.

"Za nas je to samo pitanje praktičnosti kao obitelji", rekla je Alana. "Platili smo za švedski stol i umjesto da dopustimo da se hrana baci (što se često događa s djecom), mi ćemo sačuvati nekoliko komada voća i pecivo za kasnije. To nam štedi kupnju dodatnih grickalica nekoliko sati kasnije kad djeca neizbježno ponovno ogladne. Uvijek poštujemo mjesto i ne bismo to radili tamo gdje nije dopušteno. To je samo jedan od onih malih putnih trikova koji obiteljska putovanja čine malo lakšima."