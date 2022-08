VIDEO Kod Osijeka ulovio zvijer od 93 kile: 'Kolega i ja ostali smo bez zraka, imali smo sreće'

Kolega i ja, kao svaki vikend, dođemo u noći oko 2 ili 3 sata. Popijemo kavicu, zabacimo po jedan štap i popričamo kako je protekao tjedan, i tako već godinama. Međutim, som je odmah udario u prvi zabac i udaljio se pri čemu smo se borili oko 45 minuta kako bi ga približili obali.

Ispričao nam je to Marko Cestar, koji je s kolegom u Sarvašu kraj Osijeka ulovio grdosiju od 93 kile. Som se, kako kaže, nakon 45 minuta nije predao, već se opet udaljio od obale, pa je borba potrajala još dvadesetak minuta. Ulovili su ga nakon skoro sat i 15 minuta borbe, kad su ga potpuno uspjeli izmoriti.

- Na kraju smo zajedno završili u vodi s njim. Ostali smo bez zraka, grčevi su nas hvatali i u rukama i u nogama. Povući 93 kile na suhom je jako teško. S obzirom da je bio mrak, vukli smo ga još 200 metara kroz visoku travu do auta i osvjetljavali lampama teren - kaže Marko, koji se borio i s većim somovima, no ovo mu je najveći u čijoj je borbi on pobijedio.

Borio se i s većima

- Dosad sam izvadio somova po 60-ak i 70-ak kilograma. Ovo mi je najkapitalniji, ali sam se borio i s onima preko 100 kila, no oni bi se uvijek nekako uspjeli osloboditi. Samo ove godine sam imao dva-tri komada, no jednostavno vam pribor ne izdrži, pukne špaga ili tako nešto kad prijeđe preko grane ili kamenja - prisjeća se Marko i poručuje da uz dobro znanje, često treba imati i jako puno sreće kad je u pitanju ovakva riba.

- Uloviti ga s obale je jako teško, lakše bi bilo da smo bili u čamcu. Svaki put je čudo kad uhvatim po 62, pa 73 kile, pa mi kažu da mi je to riba života. A evo sad upecam soma od 93. U prvi mah osjetio sam kako je jak, osjećaš se kao da si zavezan za trajekt koji te vuče. Ne možeš ništa, treba ga izmoriti, i tu onda dolazi prilika za borbu - nastavlja Marko, koji je soma dugačkog 2,45 metara podijelio s prijateljima.

- Da samnom nije bio kolega kao i svaki puta, ne znam da li bih uspio, no kažem, treba imati i puno sreće da ulovite ovakvu ribu - zaključio je.