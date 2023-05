Video koji morate pogledati... Vučić i Brnabić o direktoru za ceste: 'Kakav bre Merkur?!'

Ana Brnabić i Aleksandar Vučić vozili su se u panoramskom autobusu s novinarima na otvaranju prve dionice Moravskog koridora od Pojata do Marešana.

Pa su se prisjetili anegdote vezane za direktora cesta Zorana Drobnjaka. Koji je isto bio u tom autobusu i nije znao da premijerka i predsjednik pričaju o njemu.

Prisjetili su se njegove izjave iz veljače kad je rekao novinarima da je 'Mjesec u Merkuru' i da im to pomaže izgraditi ceste.

- Drobnjak je stručnjak za horoskope. Kad god je neki problem, mi kažemo 'Mjesec je u Merkuru'. Zove Drobnjak i pita moli li ići na TV. Kaže mu da može, da nas pohvali kako gradimo autoputeve... - priča Vučić.

Pa se ubacuje Brnabić.

- I ode on na TV i priča kako ide dobro autoput... Pa kaže da je Mjesec u Merkuru i to pomaže. Predsjednik me gleda i kaže 'Kakav Mjesec, kakav Merkur, bre? Znaš li koliko mi ulažemo?! O kakvom Merkuru pričaš, čovječe Božji. Pa mi dajemo pare, narod daje pare, kakve sve luđake imamo' - prepričala je premijerka.

Možda bolje da pogledate sami.