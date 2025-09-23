VIDEO Leti, leti.. ma što je ovo na nebu? Astronom: 'Raspala se raketa ili satelit u atmosferi'

NASTALA JE GUŽVA

VIDEO Drama na obilaznici kod Buzina: Prikolica s drvima se na cesti prevrnula na automobil ZAGREB - Prevrnula se prikolica s drvima na automobil na zagrebačkom Buzinu, javljaju nam čitatelji. Kako su nam kazali čitatelji, nesreća se dogodila u blizini čvora Buzin. "Nastala je velika gužva, najbolje je izbjegavati ovaj dio grada sada", kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio nesreću. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada dobijemo odgovor.

