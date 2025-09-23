VIDEO Leti, leti.. ma što je ovo na nebu? Astronom: 'Raspala se raketa ili satelit u atmosferi'

TEHNIKA NIJE RADILA
VIDEO Trump imao problema uoči govora u UN-u: 'Meni ne smeta držati govor bez toga...'
Američki predsjednik Donald Trump tijekom UN-ovog govora imao je tehničkih problema. Naime, nije mu radio teleprompter, ali nije mu to previše zasmetalo. "Hvala vam puno. I ne smeta mi držati ovaj govor bez telepromptera jer teleprompter ne radi", poručio je.
02:12
Trump se žali na blesimetar
|
Video: 24sata/Reuters
NASTALA JE GUŽVA
VIDEO Drama na obilaznici kod Buzina: Prikolica s drvima se na cesti prevrnula na automobil
ZAGREB - Prevrnula se prikolica s drvima na automobil na zagrebačkom Buzinu, javljaju nam čitatelji. Kako su nam kazali čitatelji, nesreća se dogodila u blizini čvora Buzin. "Nastala je velika gužva, najbolje je izbjegavati ovaj dio grada sada", kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio nesreću. Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada dobijemo odgovor.
00:53
Sudar kod Buzina
|
Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 3-2
VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju
U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 1991 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu. Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17., penal) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20., 56.) i Robin Gonzalez (68. minuta, penal)
01:42
HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Objavljen rat svinjskoj kugi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Počela eutanazija svinja, razbijen lanac pedofila, šestero privedenih iz maloljetničke bande, Našice: djeca pretukla mladića, Putin prijeti zapadu, nova priznanja Palestine, Beroš na čekanju, uvoz medicinskih sestara...
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata
|
Video: 24sata Video
BORBA SE BLIŽI
VIDEO Barbir prošao vagu! Spreman je za borbu karijere kojom može izboriti UFC ugovor
LAS VEGAS - Hrvatski borac i FNC-ov prvak srednje kategorije Đani Barbir (28, 7-0) bori se za mjesto u najjačoj svjetskoj organizaciji, UFC-u. Pokušat će mjesto izboriti preko Dana White Contender Seriesa, gdje se šefu organizacije mora dokazati u meču protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1). Barbir je u ponedjeljak prošao službeno vaganje i spreman je za veliku borbu, koja je u noći s utorka na srijedu.
02:00
Đani Barbir na vaganju
|
Video: privatna arhiva