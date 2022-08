VIDEO Lovio ribu na Cresu pa slučajno upecao mladog morskog psa: 'Ma to je modrulj'

Povukao me jako. Vuče on i vuče, prvi sam mislio da je neka ribetina. Skoro sam ga izvukao van, a onda se otkačio. Bio je malo ošamućen, ali se ubrzo vratio u more. Praktički sam ga mogao dirati koliko je došao blizu.

Ispričao nam je to čitatelj koji je u petak oko 16 sati na Cresu zabunom upecao morskog psa. Kad je vidio što je ulovio, odmah ga je pustio, pa se on nastavio još malo motati u plićaku dok nije nestao u dubinama.

- Ja sam u biti pecao. Malo sam ga dirnuo za rep, ali nisam htio više od toga jer sam došao sa psom pa bi on vjerojatno poludio. Baš je zanimljivo bilo, stvarno sam prvo mislio da je neka riba, ali kad sam ga vidio izbliza, definitivno morski pas - rekao je čitatelj, čija je obitelj na plaži spavala dvjestotinjak metara dalje.

- Na Cresu smo viđali samo dupine, a znao bih upecat tek neku oradu. Kad je došao blizu, baš se ono vidjelo kako je plav i da se radi o nekoj neobičnoj ribi. Kad sam video kako mu peraja viri, po tome sam zaključio da je to morski pas. Doslovno je bio u plićaku, val ga je počeo šamarati koliko je bio blizu, skoro je ispao i van. Nisam se bojao, glavno da je otišao svojim putem i da je dobro - zaključio je čitatelj.

'Oni su bezopasni'

Da se radi o mladom modrulju, potvrdio nam je profesor Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu. Koliko je neobično da je plivao toliko blizu obale, Soldo kaže kako ne može komentirati jer sve ovisi o tome kakva je bila temperatura mora.

- Uobičajeno je da viđamo morske pse, a pogotovo u ljetno doba kad ljudi više borave vani pa ih uspiju fotografirati. No nije uobičajeno da se približavaju obali osim ako nisu nešto ulovili. Veliki modrulji su bezopasni, kako ne bi bili i mali - rekao nam je profesor Soldo.

- Trebalo bi vidjeti koja je bila temperatura površine mora, budući da oni vole niže temperature. Ako je bilo 29 stupnjeva, onda bi to bilo čudno. S 25 stupnjeva baš i ne - zaključio je.