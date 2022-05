VIDEO Morska pluća u Jadranu: 'Ogromne su bile, prvi put sam ih vidio u Rijeci, predivne su...'

Vidio sam reakciju drugih ljudi i prišao moru. Tamo je bilo nekoliko ogromnih meduza, izgledale su kao morska pluća. Ja sam ih vidio par, ali ih je u daljini bilo još, ispričao nam je čitatelj o meduzama koje je snimio u Rijeci u nedjelju.

Kontaktirali smo Aquarium Pula za malo više informacija o samoj vrsti meduze.

POGLEDAJTE VIDEO: Morska pluća u Rijeci

- Prošle godine, u travnju, zabilježena je masovna pojava morskih pluća u tršćanskom zaljevu, dok u 2022. godini, na sjeverozapadnom dijelu Istre, su se pojavile već u siječnju, što je neuobičajeno za ovu vrstu. Prekomjerna pojava jadranskih meduza prirodno se događa u periodima od 8-12 godina, no u posljednje vrijeme, ovakvi fenomeni pripisuju se i globalnom zatopljenju, utjecaju čovjeka, prekomjernom izlovu njihovih grabežljivaca te sve većoj zakiseljenosti mora koja ovim životinjama pogoduje. Masovna pojava meduza može negativno utjecati na cijelo morsko područje zahvaćeno njihovom pojavom; negativno utječe na bioraznolikost, šteti ljudskom zdravlju, a može uzrokovati i višemilijunske štete u ribarstvu - odgovorili su iz Aquariuma Pula.

Morska pluća jedna je od većih vrsta “režnjaka” koji prirodno nastanjuju Jadran.

Nije opasna za ljude, no alergične osobe mogu razviti simptome poput blagog crvenila kože u kontaktu s ovom životinjom. Ono što vidimo su odrasli primjerci morskih pluća, a ta faza traje oko mjesec i pol dana.

Cijeli njen životni ciklus ovisi o temperaturi, količini hrane i kisiku. Promjena ovih čimbenika zasigurno utječe na njihovu masovnu pojavu u neočekivanim dijelovima godine. Osim u Rijeci, ova vrsta meduze uočena je i u Trstu u slično vrijeme te se moglo vidjeti kako je u luci među brodovima cijela najezda meduza. Video je objavio IstraMet na svojoj Facebook stranici.

Stotine morskih pluća u tršćanskoj se luci približilo skroz do obale i priredilo spektakularan i nezaboravljiv pogled ljudima na obali.

Zbog njihovog kontakta javlja se blago peckanje ali ribari imaju puno više problema s njima. S velikom masom koju imaju te meduze otežava se pravilno korištenje ribolovnih alata.

- Prijatelj je prije dva dana izvukao oko 2,5 tone tih meduza. Strašno je kako su ribari onesposobljeni u obavljanju svog posla. Nakon takvih ulova mi smo primorani samo vratiti se na obalu i to bez ribe. Osim toga, od silne težine ribarske se mreže rasparaju pa se štete bilježe u stotinama tisuća kuna - rekao je umaški ribar.

Ta vrsta ima veću učestalost u Sjevernom Jadranu zbog većih zaliha hrane. One se naime hrane sitnim račićima.

- One imaju fazu kada su vezane za morsko dno i kada su oku nevidljive jer su tada velike tek par milimetara. Kada sazru one se odmiču od morskog dna i postaju plutajuće jedinke koje rastu do velikih dimenzija. Prema informacijama koje dobivamo od naših ribara one se nalaze u cijelom vodenom stupcu. Pretežito je to na površini, upravo zbog hrane. Prisutne su u cijelom Mediteranu. Ljeti se rjeđe nađu jer one u proljeće dolaze do kraja svog životnog ciklusa kada se postepeno smanjuje njihova brojnost. Ljeti ih se ne očekuje, osim pojedinačno. A tijekom sezone dolaze druge vrste meduza, poput rebraša - objasnio je doktor znanosti Paolo Paliaga s Fakulteta prirodnih znanosti u Puli.