VIDEO Muškarac vodio djevojku na povodcu kao psa u Zagrebu. Umjetnica: 'Zašto ne, to je fetiš'

Muškarac na lancu vodio je ženu koja hoda kao pas. Taj prizor snimili su šokirani građani prošlih dana u Zagrebu. Snimke su se brzo proširile društvenim mrežama. Svi se pitaju kakav je to performans.

- Dobro, neki to vole vruće, ali međutim nekima to paše taj sado- mazo, al to je njihov problem - rekao je za Dnevnik Nove TV jedan prolaznik.

- Ako su svjesni da uznemiravaju javnost i dalje to rade - nije u redu. Možda oni nisu svjesni toga. Ja vjerujem da ima ljudi kojima nije svejedno što su to vidjeli i kojima je neugodno - rekao je drugi.

Nekidan se internetom proširio i video u kojem je žena šetala muškarca odjevenog u psa...

Prošle je godine objavljen sličan sadržaj, ali ovoga puta u trgovačkom centru. Protagonistica tog videa Antea Ajbek objašnjava da je u pitanju umjetnost koja nije za svakoga.

- Normalno zarada pokreće svijet, ali uglavnom umjetnost i poruka je zašto ne isprobavati nove fetiše. Vani u svijetu je to postalo prihvaćeno. Kod nas uvijek neka banalna bizarna stvar može napravit takvu hajku - rekla je.

