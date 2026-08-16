Amerikanci su imali svog Pigasusa, svinju koju su kandidirali za predsjednika SAD-a, pa ne čudi da istarski Manjadvorci imaju kraljicu Milicu, vijetnamsku svinju koja doslovce kraljuje tim selom u srcu Istre. Živi bolje nego ministri i sama je uzela sve ovlasti u životinjskom svijetu Rancha Barba Tone, gdje se nametnula i konjima i magarcima, kozama, psima, kokicama...

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Pokretanje videa... VIDEO Najmoćnija svinja u Istri: Milica više ne trenira s konjima, sada kontrolira tko dolazi u selo | Video: privatna arhiva

- Milica je trebala biti i ostati malo slatko prase, kao maskota Rancha. Nabavio sam je u Fažani kad joj je bilo dva mjeseca i kad je težila dva kilograma. Naslijedila je Zlatka, kojeg su nam ubili lovci. Izrazito umiljata, kao pas, brzo se uklopila u ovaj seosko-turistički život, a kad bi vas pogledala očima koje su bile kao našminkane, nitko nije ostao imun. Takve svinje ljudi drže kao ljubimce u kućama, no naša Milica je sve samo nije ostala mala – kaže nasmijano vlasnik Zoran Uravić iz Manjadvoraca.

- Za njezin današnji stas nisam ja zaslužan. U prvih godinu dana pratila nas je kao pas dok smo jahali konje po šumama i dolinama, pa i do mora. Trčala je kilometrima s nama i bila fit, pravi atlet. Trenirala je s endurance konjima koji se natječu na stazama od 160 kilometara. A onda je otkrila susjedu Danicu. Ona živi 100 metara niže od Rancha i Milica ju je počela posjećivati. Primijetili smo da se goji i sve manje ide s nama na terene, a onda smo je jedan dan zatekli kako leži na travi uz ogradu susjede Danice. Oko nje kukuruz, zob, tikvice..., a ona spava snom pravednika.

Toliko se najela da je morala odmoriti se prije nego što dođe kući, doslovce ulicu dalje – opisuje nam Zoran kako je mala vijetnamska prasica u dvije godine postala teškašica, okrugla kao kraljica matica.

- Susjeda Danica je obožava, a malo je reći da Milica obožava i nju. Sad živi na relaciji Danica – ranč. Ujutro se spušta do susjede, najede se, odmori se, a onda popodne dođe među djecu, pse, konje, u društvo, i naravno, čeka kad će psi i konji jesti da i njima ukrade što može – kaže nam Zoran.

Kako je u blizini Rancha i kamp s bazenom, turisti se često spuštaju do Rancha s djecom u park, među životinje, pa je tako nedavno Zoran zatekao i ovaj prizor.

- Leži Milica kao krepana, a turistica joj šlaufom lijeva vodu u usta i gleda me ispod oka kao 'jadnoj niste dali ni vode, pa je onemoćala...' Ne zna ona da Milica ima na raspolaganju sve, no rado će prihvatiti da ne mora ni ustati i da joj voda i jelo samo skliznu u grlo – dodao je nasmijano.

Nisu je vagali, ali od oka je duplo veća nego što bi trebala biti za svoju vrstu i dob. Odrasla jedinka prosječno teži do 40 kilograma, no Milica nema manje od 80. Osim kod susjede Danice, prijestolje ima ispod kućice na Ranchu u kojoj drže osvojene medalje i pehare s endurance natjecanja.

- Jackie je naša najstarija kujica, pasmine Jack Russell, koja ondje voli leći jer ima hlad i mir. No to je mjesto otkrila i Milica pa, kad čujete režanje, lajanje i glasno roktanje u isti čas, znajte da se njih dvije svađaju za svoje mjesto u hladovini. Traje to neko vrijeme dok se ne umore pa legnu zajedno - pojasnio je vlasnik i za kraj istaknuo:

- Neka je ona nama živa i zdrava. Eto, odrekla se sporta i fit figure, no zato kao operater broji turiste po selu. Da može govoriti, najbolje bi vam znala reći tko su paradajz turisti, koji su kukuruzari, a koji dubokog džepa.