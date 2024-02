BRAZIL: Nastavlja se ludnica na ulicama Rio de Janeira! Tisuće i tisuće dobro raspoloženih Brazilaca i njihovih gostiju preplavile su ulice, zabava traje do jutra... Veliku pažnju svojom povorkom izazvala je samba skupina "Academicos do Salgueiro", koja je performansom upozorila na uništavanje Amazone. Trenutačno je sve oko Amazone krivo, ovdje smo da podignemo svijest oko događaja, kažu iz plesne skupine. Ovogodišnji karneval na rasporedu je od 9. do 17. veljače.