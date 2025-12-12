Obavijesti

VIDEO Nevjerojatno! Zapleo se s padobranom za rep aviona na 4500 m. Evo kako se spasio...

Piše 24sata,
Sila je bila toliko jaka da je iz aviona izbacila i snimatelja, koji se pripremao za skok i pao u slobodan pad...

Australske vlasti objavile su dramatičnu snimku incidenta koji se dogodio u rujnu, a koja prikazuje nevjerojatnu borbu padobranca koji je ostao visjeti s repa zrakoplova na visini od gotovo 4500 metara. Incident se dogodio južno od Cairnsa, a grupa se pripremala za formacijski skok sa 16 sudionika, kako je izvijestio The Times of India. Ono što je trebao biti rutinski skok pretvorilo se u borbu za život.

Videozapis, koji je sada dostupan javnosti, prikazuje trenutak u kojem se rezervni padobran prvog skakača slučajno otvara nakon što je njegova ručica zapela za zakrilce aviona. Sve se dogodilo samo nekoliko sekundi nakon što je krenuo prema izlazu.

Snažan trzaj naglo je povukao padobranca unatrag. Njegove noge udarile su o trup zrakoplova, a narančasta kupola rezervnog padobrana omotala se oko repa letjelice, ostavljajući ga da bespomoćno visi u zraku. Sila je bila toliko jaka da je iz aviona izbacila i snimatelja, koji se pripremao za skok i pao u slobodan pad.

Nekoliko trenutaka, čini se kao da je zarobljeni padobranac potpuno miran, s rukama na kacigi, kao da pokušava procesuirati što se upravo dogodilo. Međutim, njegova prisebnost bila je ključna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Koristeći takozvani "hook knife", specijalni nož koji je nosio sa sobom, počeo je rezati užad zapetljanog rezervnog padobrana. Nakon nekoliko napetih trenutaka, uspio se osloboditi, aktivirao je svoj glavni padobran i sigurno se spustio na tlo.

Incident je uzrokovao ozbiljne posljedice i za zrakoplov. Rep letjelice pretrpio je teška oštećenja od udarca i zapetljanih užadi. Pilot je na trenutak izgubio potpunu kontrolu nad upravljanjem i odmah je uputio "mayday" poziv u pomoć. Unatoč oštećenjima, uspio je stabilizirati letjelicu i sigurno je prizemljiti.

Australski ured za sigurnost prometa (ATSB) izjavio je kako nošenje "hook knifea" nije zakonska obveza za padobrance, ali da u ovakvim situacijama može doslovno spasiti život.

"Nošenje ovakvog noža, iako nije propisano, može biti spasonosno u slučaju preranog otvaranja rezervnog padobrana", izjavio je glavni povjerenik ureda, Angus Mitchell, a prenosi agencija AFP.

Ovaj događaj služi kao snažan podsjetnik na nepredvidivost ekstremnih sportova te ističe važnost pravilne pripreme, nošenja sigurnosne opreme i, iznad svega, prisebnosti u kritičnim situacijama koje mogu značiti razliku između života i smrti.

