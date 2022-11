VIDEO Obitelj veprova prošetala glavnom ulicom u Crikvenici: 'Nije bilo prometa, osim njih'

Našeg čitatelja je u četvrtak u večernjim satima na glavnoj ulici Crikvenice presrela obitelj veprova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na videu se vide veći veprovi i mladunci koji ih prate u stopu. Nisu se bojali automobila, tek nakon par minuta su ubrzali kamo su se već uputili...

- Nakon 18 sati sam ih vidio na glavnoj cesti koja prolazi kroz Crikvenicu prema centru. One su obično u šumi iznad - ispričao nam je iznenađen čitatelj koji je i zaključio da je dobro da je on bio jedini na cesti s automobilom i da nije bilo prometa u to vrijeme.

- Osim nas i njih - smije se čitatelj.