DRAMA NA PLAŽI U PAGU
VIDEO Ovako to izgleda kad suncobran poludi: Preletio čitavu rivu i završio na muzeju
Suncobran je odlučio 'dati otkaz' i poletjeti u vlastitu avanturu, dok su ga kupači promatrali kao finale Svjetskog prvenstva.
- Leteći suncobran preletio je rivu i sletio na povijesni magazin soli, zaštićenu spomeničku građevinu u kojoj se danas nalazi Muzej soli grada Paga - ispričao je čitatelj.
Iako je puhalo jugo, dodaje, iznenađuje što vjetar nije bio osobito jak.
