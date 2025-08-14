VIDEO Ovako to izgleda kad suncobran poludi: Preletio čitavu rivu i završio na muzeju

Suncobran je odlučio 'dati otkaz' i poletjeti u vlastitu avanturu, dok su ga kupači promatrali kao finale Svjetskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:32 Leteći suncobran na Pagu | Video: čitatelj/24sata

- Leteći suncobran preletio je rivu i sletio na povijesni magazin soli, zaštićenu spomeničku građevinu u kojoj se danas nalazi Muzej soli grada Paga - ispričao je čitatelj.

Iako je puhalo jugo, dodaje, iznenađuje što vjetar nije bio osobito jak.