VIDEO Ovo je drugi najstresniji posao na svijetu: Kako da Kim ne pokisne. A prvi je još gori...

Kim Jong Un na turneji po Rusiji posjetio je i sveučilište u Vladivostoku. Sjevernokorejski vođa snimljen je kako hoda u društvu ruskog guvernera Olega Kozemjaka. Uz njega su bili tjelohranitelji i dvojica koja su držala posebne kišobrane, nešto veće nego one na koje ste navikli vidjeti, kako se Kim ne bi smočio. To je vjerojatno drugi najstresniji posao na svijetu, kako osigurati na niti jedna kapljica ne padne na vođu. Prvi smo objavili, sjećate se, to je onaj nesretnik koji je dobio zadatak da uparkira Kimov luksuzni blindirani Mercedes u oklopni vlak. U rikverc. Pa ti pogriješi...