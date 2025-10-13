'Što sam ja upravo gledao? Nevjerojatno, kako je samo progutala cijelu kobasicu', pisali su pratitelji
VIDEO Plavuša koja javno guta kobasicu hit je interneta! Zovu je 'Viking Barbie'. Evo tko je...
Snimka je objavljena krajem lipnja, a sada je postala viralna. Na njemu djevojka plave kose drži hot dog na utakmici baseballa. Ulovljena je kako vadi kobasicu koju je "progutala", vraća je u pecivo pa taj hot dog predaje muškarcu pokraj koji nastavlja jesti... bizarno...
Amerikanka Jessica Seaman (40) poznata je pod umjetničkim imenom Viking Barbie. Javnosti je poznata kao manekenka, glazbenica i influencerica, a prepoznatljiva je po svom izraženom i lako prepoznatljivom vizualnom identitetu. Njezine tetovaže, platinasto plava kosa i stil koji spaja elemente glamura i ratničke estetike postali su njezin zaštitni znak, pišu američki mediji.
Prije nego što je započela javnu karijeru, Seaman je prolazila kroz razdoblje osobnih problema i borbe s ovisnošću. O tim iskustvima govorila je otvoreno u intervjuima, navodeći kako su ta razdoblja oblikovala njezin pogled na život i javni nastup.
Njezin ulazak u svijet manekenstva dogodio se kroz suradnje s časopisima i online platformama koje su naginjale alternativnom stilu. Ubrzo je postala prepoznatljivo lice na društvenim mrežama, a najveći broj pratitelja okupila je putem platforme Instagram, gdje redovito objavljuje sadržaj povezan s modom, umjetnošću i osobnim projektima.
Osim manekenske karijere, Viking Barbie se aktivno bavi glazbom, prvenstveno u žanrovima rap i hip-hop. Objavila je više singlova, među kojima su “Basic”, “All the Way to the Bank”, “Blow Ya Mind” i obradu pjesme “My Heart Belongs to Daddy”. U svojim pjesmama često koristi motive iz vlastitog života i društvene teme koje smatra važnima. Glazbeni izričaj popraćen je upečatljivim videospotovima koji prate njezin prepoznatljiv vizualni stil.
Unatoč kontroverznim reakcijama, ostala je, kako kaže, dosljedna vlastitom pristupu i estetici.
