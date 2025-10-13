VIDEO Plavuša koja javno guta kobasicu hit je interneta! Zovu je 'Viking Barbie'. Evo tko je...

Snimka je objavljena krajem lipnja, a sada je postala viralna. Na njemu djevojka plave kose drži hot dog na utakmici baseballa. Ulovljena je kako vadi kobasicu koju je "progutala", vraća je u pecivo pa taj hot dog predaje muškarcu pokraj koji nastavlja jesti... bizarno...

- Što sam ja upravo gledao? Nevjerojatno, kako je samo progutala cijelu kobasicu - pisali su pratitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Amerikanka Jessica Seaman (40) poznata je pod umjetničkim imenom Viking Barbie. Javnosti je poznata kao manekenka, glazbenica i influencerica, a prepoznatljiva je po svom izraženom i lako prepoznatljivom vizualnom identitetu. Njezine tetovaže, platinasto plava kosa i stil koji spaja elemente glamura i ratničke estetike postali su njezin zaštitni znak, pišu američki mediji.

Prije nego što je započela javnu karijeru, Seaman je prolazila kroz razdoblje osobnih problema i borbe s ovisnošću. O tim iskustvima govorila je otvoreno u intervjuima, navodeći kako su ta razdoblja oblikovala njezin pogled na život i javni nastup.

Foto: Instagram

Njezin ulazak u svijet manekenstva dogodio se kroz suradnje s časopisima i online platformama koje su naginjale alternativnom stilu. Ubrzo je postala prepoznatljivo lice na društvenim mrežama, a najveći broj pratitelja okupila je putem platforme Instagram, gdje redovito objavljuje sadržaj povezan s modom, umjetnošću i osobnim projektima.

Osim manekenske karijere, Viking Barbie se aktivno bavi glazbom, prvenstveno u žanrovima rap i hip-hop. Objavila je više singlova, među kojima su “Basic”, “All the Way to the Bank”, “Blow Ya Mind” i obradu pjesme “My Heart Belongs to Daddy”. U svojim pjesmama često koristi motive iz vlastitog života i društvene teme koje smatra važnima. Glazbeni izričaj popraćen je upečatljivim videospotovima koji prate njezin prepoznatljiv vizualni stil.

Unatoč kontroverznim reakcijama, ostala je, kako kaže, dosljedna vlastitom pristupu i estetici.