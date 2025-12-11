VIDEO Poznati youtuber zapalio Ferrari vrijedan 400.000 eura zbog klikova! Stigla mu policija

YouTube zvijezdi koja je optužena za utaju poreza nakon što je kupila Ferrari vrijedan gotovo 380.000 eura samo da bi ga zapalila pred kamerama, sud je zabranio iznošenje određenih detalja o svom slučaju dok je postupak u tijeku. Cody Detwiler (27), poznatiji po svom YouTube kanalu WhistlinDiesel koji broji 10,3 milijuna pretplatnika, kupio je 2023. godine model Ferrari F8 Tributo iz 2020. kako bi ga iskoristio za "test izdržljivosti", prenosi Daily Mail.

Viralni video rezultirao je potpunim uništenjem automobila koji je progutao plamen. Sada se Detwiler suočava s optužbama za utaju poreza pred sudom u okrugu Williamson u Tennesseeju, a on negira sve optužbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom ovotjednog saslušanja, youtuber je ukoren zbog raspravljanja o svom pravnom slučaju izvan sudnice i potencijalnog utjecaja na porotu. Prema pisanju portala The Tennessean, tužitelji su naveli kako su njegovi komentari služili "isključivo raspirivanju strasti njegovih pratitelja" te da je promovirao teorije zavjere vezane uz optužbe.

Video u kojem se Detwiler obrušio na tužitelje nosi naslov "Pokušavaju me ušutkati" i pregledan je više od 3,8 milijuna puta od objave prošle subote.

Foto: YouTube

Ako ga proglase krivim, Detwileru prijeti kazna od jedne do šest godina zatvora i maksimalna novčana kazna od oko 2.800 eura.

Tužitelji su 24. studenog podnijeli zahtjev za sudsku zabranu komentiranja, koja bi online zvijezdi zabranila "komentiranje slučaja ili njegovih činjenica na bilo koji način te pokušaj monetizacije kaznenog progona u bilo kojem obliku".

U videu objavljenom u subotu, Detwiler je rekao da bi predložena zabrana "prekršila moje pravo na slobodu govora zajamčeno Prvim amandmanom" i da je "potpuno suluda".

Foto: YouTube

Sutkinja Deana C. Hood u ponedjeljak je prilagodila predloženu zabranu na ograničenu verziju koja Detwileru brani objavljivanje bilo čega što nije dio javnog sudskog spisa. Ne smije davati komentare koji bi mogli utjecati na porotu, ometati suđenje ili ugroziti sigurnost policije i tužitelja, s čime se youtuber na kraju složio.

Detwiler je prodavao majice sa svojom policijskom fotografijom i detaljima optužnice, no inzistirao je da nije učinio ništa loše.

Foto: YouTube

"Svatko može pristupiti ovim podacima", rekao je. "Sve je već bilo javno. Ja sam samo privukao puno više pozornosti na to."

Optužnica protiv njega i njegove tvrtke WHISTLINDIESEL, LLC podignuta je 5. studenog, a tereti ga se za izbjegavanje plaćanja državnog poreza na njegov Ferrari F8 Tributo. Automobil je u videozapisima imao registarske pločice Montane, što ukazuje na to da je bio registriran u toj saveznoj državi.

Foto: YouTube

To je popularna pravna rupa među kupcima superautomobila jer Montana nema porez na promet vozila. U Tennesseeju, gdje Detwiler živi, porez na promet iznosi sedam posto, što se s dodatnim lokalnim porezima može popeti i do deset posto. To bi na cijenu Ferrarija dodalo oko 37.000 eura.

Kako je uništen skupocjeni Ferrari?

Sada uništeni Ferrari pojavio se u tri videa na njegovom kanalu. Vozilo je, tipično za njegove sadržaje, bilo gurano do krajnjih granica izdržljivosti. U jednom od videa, koji ima više od 7,1 milijuna pregleda, Detwiler s automobilom drifta po zemljanim putevima, pili jedan od retrovizora, sjedi na haubi dok peca i gađa prozore voćem i kamenjem.

Posljednji video s automobilom nosio je naslov "Najbrži način da izgubite pola milijuna dolara. Moj Ferrari je nestao". U njemu je Detwiler vozio svoj Ferrari kroz suho kukuruzno polje, zbog čega je lako zapaljiva komušina, čini se, ušla u kotače i motor automobila.

Foto: YouTube

Vozilo je planulo dok je Detwiler još bio za volanom. Vatra je brzo postala nekontrolirana, a internetska zvijezda i njegov suputnik napustili su automobil. Taj je video prikupio više od 16 milijuna pregleda.

U ranijem videu, objavljenom 22. studenog, youtuber je tvrdio da je "uhićen zbog nečega o čemu nije imao pojma", navodeći da nije primio nikakvo pismeno upozorenje prije nego što je priveden. U istom videu pokazao je, kako tvrdi, "čiste" papire iz Montane za svoj skupocjeni Ferrari.