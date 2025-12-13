Misterij star 33 godine: Našao vlastitu fotku na nestalima pa otkrio šokantnu istinu o sebi!

Riječ je o misteriju koji zvuči toliko nestvarno da bi lako mogao poslužiti kao zaplet holivudskog filma ili napete televizijske serije. No, kako piše Mirror, za Stevea Cartera ovo je bila surova stvarnost. Riješio je 33 godine star slučaj vlastitog nestanka kada je slučajno naišao na svoju fotografiju na popisu nestalih osoba, što je pokrenulo lavinu događaja koji su otkrili šokantnu istinu o njegovoj prošlosti, obitelji i pravom identitetu.

Steve, koji danas živi u Philadelphiji, posvojen je iz sirotišta u Honoluluu na Havajima kada je imao četiri godine. Činjenica da je posvojen nikada nije bila tajna, no o svom životu prije toga znao je ili se sjećao vrlo malo. Ono što je započelo kao puka znatiželja o vlastitom podrijetlu, ubrzo se pretvorilo u rješavanje jednog od najdužih i najfascinantnijih slučajeva nestale djece u američkoj povijesti.

Steve je čuo za bizarnu priču Carline White, koja je kao beba oteta iz bolnice u New Yorku od strane žene koja se predstavila kao medicinska sestra. Dva desetljeća kasnije, s 23 godine, Carlina se ponovno ujedinila sa svojim biološkim roditeljima nakon što je pronašla svoju dječju fotografiju na web stranici Nacionalnog centra za nestalu i izrabljivanu djecu.

Njezin slučaj potaknuo je Stevea da učini isto. Jedne večeri početkom 2011. godine, vođen više slutnjom nego konkretnim dokazima, odlučio je posjetiti istu web stranicu.

Foto: CNN

Dok je pregledavao fotorobote koji prikazuju kako bi nestale osobe mogle izgledati godinama kasnije, jedna slika ga je sledila. "Moja prva misao bila je: 'O, moj Bože, pa to sam ja'", prisjetio se. Bio je zapanjen nevjerojatnom sličnošću između sebe i računalno generirane slike muškarca koji je nestao kao dojenče na Havajima više od 30 godina ranije.

Nestalo dijete bilo je zavedeno pod imenom Marx Panama Barnes. Fotorobot je stvoren kako bi prikazao kako bi on vjerojatno izgledao kao odrasla osoba, a Steve u toj slici nije mogao ne vidjeti sebe.

Odmah je pokazao sliku svojoj posvojiteljici. "Rekla je: 'O, moj Bože, to si ti.' A ja sam odgovorio: 'To sam i ja pomislio'", ispričao je.

Unatoč početnoj nevjerici - njegovi posvojitelji nisu mogli shvatiti kako je mogao biti nestao kao beba, a zatim posvojen s četiri godine - Steve je kontaktirao policijsku upravu u Honoluluu. Ubrzo je dogovoren DNK test, nakon čega su uslijedili mjeseci napetog iščekivanja.

Konačno, rezultati su potvrdili ono u što je Steve sumnjao - on je doista bio nestalo dijete, Marx Panama Barnes. "Tada mi je stvarno počelo sjedati da imam obitelj, još jednu obitelj", rekao je, boreći se s emocionalnim teretom otkrivanja svojih bioloških korijena nakon toliko godina.

No, misterij se tu nije završio. Godine 1977. njegova biološka majka ostavila ga je u sirotištu, a zatim i sama nestala bez traga. Njegov otac, Mark, prijavio je nestanak oboje, no policijska istraga nije dala nikakve rezultate.

Foto: CNN

Sada, svjestan svog pravog identiteta, Steve je počeo tražiti i povezivati se s rodbinom za koju nikada nije znao da postoji. Otkrio je da ima stariju polusestru, Jennifer Monnheimer, koja je imala osam godina kada je on nestao. Upravo je ona uvjerila vlasti da ponovno otvore slučaj njezinog nestalog brata, što je i dovelo do izrade fotorobota koji ga je Steve pronašao.

"Definitivno smo dijelili mnogo sličnosti. Ne samo genetski... Imali smo isti ukus za neke stvari i isti smisao za humor", rekao je Steve o njihovom ponovnom susretu.

Također se susreo sa svojim biološkim ocem. Čuvši sinovljev glas po prvi put, Mark je samo mogao reći: "Sve što sam uspio izustiti bilo je: 'Vau. O, vau.' Opisao je bol kroz koju je prolazio kada je odjednom izgubio i partnericu i dijete, dodajući: "Proveo sam otprilike godinu i pol vozeći se po otoku kao lud."

Na kraju, Steve je izjavio da ne osjeća nikakvu ljutnju prema svojoj biološkoj majci. "Ako niste u dobrom psihičkom stanju i borite se s drugim problemima, možda prvo stavite masku s kisikom na sebe. Ne krivim je ni za što", zaključio je, pokazujući nevjerojatno razumijevanje i opraštanje.