'NISMO MIŠIĆAVI...'

VIDEO Radnici iz tvornice se skinuli za kalendar: 'Dečki ispod 100 kila su magneti za frižider!'

Odjeven samo u zaštitnu radnu pregaču, otkrivajući tetovaže i 'pivski' trbuh, metalac János Bocs pozira pred kamerom dok industrijski ventilator, koji se inače koristi za hlađenje usijanog metala, raznosi njegove duge vlasi. Bocs (42), jedan je od modela za godišnji humanitarni kalendar koji izrađuje tim metalaca u radionici u Budimpešti, smještenoj u preostalim dijelovima nekoć golemog industrijskog kompleksa, važnog središta mađarske čeličane i teške metalurgije iz komunističkog razdoblja. 'Nismo mi neki savršeni, mišićavi dečki s plakata, već pravi ljudi. Možda je zato kalendar toliko popularan', kaže Bocs. Prihod od prodaje kalendara namijenjen je kupnji školskog pribora. Prošle godine, kada su izdali svoj prvi kalendar, prodali su oko stotinu primjeraka. Zaradili su 1.400 eura i kupili pametnu ploču za jednu školu. Ove godine, nakon što je lokalni tisak pisao o njihovoj inicijativi, tim je zaprimio oko tisuću prednarudžbi, što im omogućuje da pomognu većem broju škola. 'Takvi smo kakvi jesmo, a ne mislim da izgledamo tako nezdravo na fotografijama. Svaki muškarac ispod sto kilograma samo je magnet za frižider', našalio se Somogyi.

Radnici iz tvornice se skinuli za kalendar: 'Dečki ispod 100 kila su magneti za frižider!' 04:33
Radnici iz tvornice se skinuli za kalendar: 'Dečki ispod 100 kila su magneti za frižider!' | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Istra ponizila Osijek na Opus Areni! Prevljak briljirao, a Kohorta otišla kući. Evo golijade

OSIJEK - ISTRA 1961 1-5 Težak poraz Osijeka na domaćem terenu čime se nastavila katastrofalna sezona Sopićeve momčadi. Za Istru je briljirao Smail Prevljak koji je zabio hat-trick i dva puta asistirao, prvo Frederiksenu, a zatim i Lawalu. Babec je zabio počasno gol za Osijek. Navijači Osijeka su vrijeđali upravu pa slavili golove Istre, a Kohorta je napustila stadion da ne gleda blamažu

Osijek-Istra 1-5 02:07
Osijek-Istra 1-5 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Djevojku u Rijeci izbo 30 puta. Sramotan incident u Zagrebu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Detalji strašnog femicida u Rijeci. Djevojku izbo 30 puta, iskrvarila je na stubištu. Ranjena žena iz Međimurja se probudila i stabilno je. Toni Kumerle gazio ruže za žrtve femicida u Zagrebu. Problem plastičnog otpada u Jadranskom moru. Ispitani zadnji svjedoci požara u Vjesniku. Jere Hribar oduševljava na europskom prvenstvu u plivanju. Suđenje glavna tema dan nakon derbija...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Varaždin izveo čudesan preokret u neviđenim uvjetima protiv Lokomotive. Evo golova

VARAŽDIN - LOKOMOTIVA 4-2 Nevjerojatna utakmica u "baroknom gradu". Prvo poluvrijeme je bilo još i vidljivo te Lokomotiva preko Stojakovića i Pajača došla na 2-0. Zatim je krenula padati jako gusta magla te je bilo pitanja hoće li se nastaviti susret. Nastavio se i Varaždin je izveo famozan preokret. Barać i tavares za izjednačenje pa Mamut i Mmaić za preokret i sjajnu pobjedu Varaždinaca.

Varaždin-Lokomotiva 4:2 01:57
Varaždin-Lokomotiva 4:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača dan sedmi: Kuglice od čokolade

Donosimo vam čaroliju božićne tradicije direktno u vaše kuhinje! Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača. Pogledajte video u kojem baka Ana sprema poseban čokoladni desert od topljene čokolade, oraha i šećera

Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglice od čokolade 02:16
Adventski kalendar božićnih kolača: Kuglice od čokolade | Video: Babičini recepti/Babice produkcija
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Teledirigirani 'torpedo' Radeljića pa sjajni Oreč i Fruk za pobjedu Rijeke. Evo svih golova

RIJEKA - VUKOVAR 1991 3-1 Stjepan Radeljić je zabio jedan od najljepših golova sezone iz slobodnog udarca i donio prednost svojoj momčadi. Ante Oreč povisio je vodstvo i Rijeka je dominirala susretom. U drugom dijelu Gonzalez je smanjio prednost, ali je točku na i stavio Toni Fruk iz penala kojeg je izborio Oreč. Zaslužena pobjeda Rijeke koja skače na četvrto mjesto

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

