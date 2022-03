VIDEO Razlog Putinove ljutnje: Htio se rukovati, a ne ratovati

Foto: Tik Tok

Satiričan ili ne, video ukomponiran taktovima 'All the thing she said' grupe t.A.T.u pregledan je više od dva milijuna puta, a autor je uz njega napisao: 'Ovo je razlog zbog kojeg radi to što radi'

Kuhari, političari, predsjednici država, svi su oni odbili se rukovati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To je u njemu razvilo mržnju i ljutnju koja objašnjava zašto je započeo rat s Ukrajinom. Barem tako navodi TikToker @vinil_26. Satiričan ili ne, video ukomponiran taktovima 'All the thing she said' grupe t.A.T.u pregledan je više od dva milijuna puta, a autor je uz njega napisao: 'Ovo je razlog zbog kojeg radi to što radi'. Ubrzo su i autorovi pratitelji komentirali video. - To što mi je žao Putina i što ga želim zagrliti znači da je moj nivo empatije nenormalno visok - napisao je jedan. - Ne znam zašto, ali žao mi ga je - nadovezao se drugi.