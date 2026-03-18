VIDEO Robot divljao: Radnice ga pokušale obuzdati u restoranu

Šokantna snimka iz restorana Haidilao Hotpot u San Joseu u Kaliforniji prikazuje trenutak u kojem je humanoidni robot, zadužen za zabavljanje gostiju, izmaknuo kontroli i počeo uništavati inventar. Incident koji se dogodio 17. ožujka zabilježen je kamerama i brzo je postao viralan, pokrenuvši ozbiljnu raspravu o sigurnosti uslužnih robota u javnim prostorima, prenosi Daily Mail.

Sve je započelo kao bezazlena zabava za goste. Robot, odjeven u narančastu pregaču s likom lisca Nicka Wildea iz animiranog filma "Zootopia" kao dio promotivne kampanje za nastavak filma, izvodio je svoju plesnu točku. U jednom trenutku, umjesto planiranih pokreta, robot je naglo i snažno udario rukama o stol, pri čemu su štapići za jelo i posude s umakom poletjeli zrakom.

U restoranu je nastao kaos dok su zaposlenici pokušavali obuzdati pomahnitali stroj. Na viralnoj snimci vidi se kako se troje zaposlenika bori s robotom, hvatajući ga za ručku na stražnjem dijelu vrata dok on nastavlja nekontrolirano plesati i mahati rukama. Jedna je zaposlenica viđena kako na mobitelu očajnički traži upute za gašenje sustava. Srećom, gosti nisu bili ozlijeđeni, a cijelu su situaciju popratili histeričnim smijehom.

Snimka postala viralna, a korisnici zabrinuti zbog sigurnosti

Video je u samo 24 sata prikupio preko pet milijuna pregleda, a komentari korisnika bili su podijeljeni između humora i ozbiljne zabrinutosti. Mnogi su se šalili na račun incidenta, ostavljajući duhovite komentare.

​- Ovako počinje preuzimanje - upozorio je jedan korisnik.

​- Ovo daje novo značenje izrazu 'plesati kao robot' - našalio se drugi.

Jedan je korisnik na platformi X napisao kako robot "nema za čim žaliti" i "samo želi plesati", dok je drugi dodao:

​- Ovo je najljudskija stvar koju je robot ikad napravio. Mrzio je posao, napravio scenu, bez kajanja.

Ipak, nisu svi smatrali situaciju smiješnom. Incident je istaknuo ozbiljan sigurnosni propust: nedostatak lako dostupnog fizičkog gumba za hitno isključivanje, što je osoblje prisililo na opasno hrvanje sa strojem.

​- Šalu na stranu, zar ne bi negdje na robotu uvijek trebao postojati veliki crveni gumb ili prekidač za hitno gašenje? - zapitao se jedan zabrinuti gledatelj.

Incident se događa u vrijeme strelovitog rasta tržišta uslužnih robota, koje je u 2026. godini procijenjeno na 1,21 milijardu dolara, s predviđenom godišnjom stopom rasta od preko 25 posto. Glavni pokretači ovog trenda su kronični nedostatak radne snage i želja za beskontaktnom uslugom. Lanac restorana Haidilao poznat je kao predvodnik u automatizaciji, koristeći robotske kuhinje i dostavne sustave kako bi smanjili operativne troškove.

Kao odgovor na sve brži razvoj umjetne inteligencije, u Kaliforniji je od prvog siječnja 2026. na snagu stupio zakon SB 53 (Transparency in Frontier AI Act). Prema tom zakonu, tvrtke koje koriste napredne AI modele dužne su prijaviti sve "kritične sigurnosne incidente", uključujući gubitak kontrole nad strojem, državnom Uredu za hitne službe.

Ovo nije prvi takav slučaj

Iako je ovaj incident završio bez ozbiljnijih posljedica, on nije jedini. U veljači 2026. godine u Macau je zabilježen slučaj gdje je humanoidni robot prestrašio stariju ženu, nakon čega ga je policija morala "privesti" i ukloniti s javne površine.

Mnogo tragičniji događaj zbio se u Južnoj Koreji krajem 2025. godine, kada je industrijski robot usmrtio radnika nakon što ga je njegov senzorski sustav pogrešno identificirao kao kutiju s povrćem. Takvi slučajevi služe kao ozbiljno upozorenje da tehnologija, unatoč napretku, još uvijek nosi značajne rizike.