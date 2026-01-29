Obavijesti

Viral

Komentari 0
OBJAVA 'ZAPALILA' DRUŠTVENE MREŽE

FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'
Foto: Reddit

Neki su odmah pomislili na paranormalno, grešku u matrici ili čak da je telefon "vidio nešto što mi ne možemo“...

Admiral

Zamislite da vaša supruga izvadi mobitel iz džepa, otvori galeriju i ugleda fotografiju koja izgleda kao da je izašla iz nekog sci-fi filma ili umjetničke instalacije. Svijetle plave linije, svjetlosne pruge, gotovo hipnotički uzorak koji se proteže preko tamne pozadine, a ona se zaklinje da nije ni dotaknula gumb za slikanje.

To se dogodilo jednom muškarcu koji je fotografiju podijelio na Redditu u grupi r/Weird s jednostavnim naslovom: "Supruga je slučajno snimila ovu fotografiju u džepu. Kako je to moguće?". Fotografija je brzo postala viralna jer izgleda nestvarno, podsjeća na LED trake, laserske showove ili čak na neku vrstu digitalnog portala. 

Wife took this photo in her pocket accidentally . How is this possible.
byu/No_Lynx3928 inWeird

Neki su odmah pomislili na paranormalno, grešku u matrici ili čak da je telefon "vidio nešto što mi ne možemo“.

Većina korisnika Reddita slaže se oko vrlo prizemne, ali tehnički sasvim logične verzije: Telefon je slučajno aktivirao kameru dok je bio u džepu 

BERMUDSKI TROKUT FOTO Tajne i misteriji 'đavoljeg' trokuta. Krivili su vanzemaljce za nestanke: 'Mjesto je ukleto'
FOTO Tajne i misteriji 'đavoljeg' trokuta. Krivili su vanzemaljce za nestanke: 'Mjesto je ukleto'

Okolina je bila tamna, kamera je automatski prešla u način duge ekspozicije, kako bi pokušala uhvatiti više svjetla.
U džepu, ili torbici, nalazile su se male točkice svjetla, najvjerojatnije LED svjetla s nekog uređaja, power banke, slušalica, igračke ili čak ukrasnih lampica na odjeći...

Žena se kretala, svjetlosne točke su se 'vukle' preko senzora kamere i stvorile duge, glatke plave linije i pruge.

Rezultat? Apstraktna, gotovo umjetnička fotografija koja izgleda kao da je netko namjerno slikao svjetlosni grafiti u mrak, a zapravo je samo slučajna kombinacija hardvera, softvera i svakodnevnog kretanja. 

OPREZNOST IZNAD SVEGA Sedam mobilnih aplikacija koje potajno kradu vaše podatke
Sedam mobilnih aplikacija koje potajno kradu vaše podatke

Komentari na Reddit i Facebook grupama variraju od urnebesnih do ozbiljnih pokušaja objašnjenja: "To je unutrašnjost ženine torbice, zato nikad ne možeš naći ništa što tražiš.“, "Vaša supruga je AI, bježi dok nije kasno.“, "Portal u pakao, ne diraj to.“ "Izgleda kao pozadina iz školskih slika iz 90-ih.“, stoji u komentarima...

SAVJETI ZA DULJI ŽIVOT BATERIJE Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu
Ovu čestu grešku mnogi rade i uništavaju bateriju na mobitelu

Neki su se našalili da je to dokaz da telefone treba vaditi iz džepa na sigurno mjesto, dok su drugi samo uživali u estetici slučajno stvorene umjetnosti.

 Sljedeći put kad vam telefon sam 'posnimi' nešto čudno u džepu – prije nego što pomislite na duhove, provjerite jesu li vam LED-ice negdje blizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna Vale obožava nogomet, putovanja i bikinije: 'Uživala sam i u Hrvatskoj...'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Bujna Vale obožava nogomet, putovanja i bikinije: 'Uživala sam i u Hrvatskoj...'

Ona obožava putovanja i bikinije. Svako malo na Instagramu objavi golišavu fotografiju s neke luksuzne destinacije, a uživala je i U Hrvatskoj... Ona je Val Cortez zvana Vale, peruanska Influencerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi...
FOTO Pa ona živi u oblacima! Visoka Amerikanka zbog visine je teško pronalazila ljubav...
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Pa ona živi u oblacima! Visoka Amerikanka zbog visine je teško pronalazila ljubav...

Marie Temara američka je manekenka, influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od 3,5 milijuna ljudi. Visoka je 191 cm, ali je najmanja u svojoj obitelji! Braća su joj visoka 202 i 206 cm, majka 196 cm, otac 191 cm...
Zbog 18+ fotki vojnika izbacili iz mornarice pa prodaje nošene čarape: 'Milijun je tu! Evo kako'
FOTOGALERIJA

Zbog 18+ fotki vojnika izbacili iz mornarice pa prodaje nošene čarape: 'Milijun je tu! Evo kako'

Zak Blackman (23) iz Manchestera, bivši pripadnik britanske Kraljevske mornarice, pronašao je nevjerojatan put do bogatstva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026