FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'

Zamislite da vaša supruga izvadi mobitel iz džepa, otvori galeriju i ugleda fotografiju koja izgleda kao da je izašla iz nekog sci-fi filma ili umjetničke instalacije. Svijetle plave linije, svjetlosne pruge, gotovo hipnotički uzorak koji se proteže preko tamne pozadine, a ona se zaklinje da nije ni dotaknula gumb za slikanje.

To se dogodilo jednom muškarcu koji je fotografiju podijelio na Redditu u grupi r/Weird s jednostavnim naslovom: "Supruga je slučajno snimila ovu fotografiju u džepu. Kako je to moguće?". Fotografija je brzo postala viralna jer izgleda nestvarno, podsjeća na LED trake, laserske showove ili čak na neku vrstu digitalnog portala.

Neki su odmah pomislili na paranormalno, grešku u matrici ili čak da je telefon "vidio nešto što mi ne možemo“.

Većina korisnika Reddita slaže se oko vrlo prizemne, ali tehnički sasvim logične verzije: Telefon je slučajno aktivirao kameru dok je bio u džepu

Okolina je bila tamna, kamera je automatski prešla u način duge ekspozicije, kako bi pokušala uhvatiti više svjetla.

U džepu, ili torbici, nalazile su se male točkice svjetla, najvjerojatnije LED svjetla s nekog uređaja, power banke, slušalica, igračke ili čak ukrasnih lampica na odjeći...

Žena se kretala, svjetlosne točke su se 'vukle' preko senzora kamere i stvorile duge, glatke plave linije i pruge.

Rezultat? Apstraktna, gotovo umjetnička fotografija koja izgleda kao da je netko namjerno slikao svjetlosni grafiti u mrak, a zapravo je samo slučajna kombinacija hardvera, softvera i svakodnevnog kretanja.

Komentari na Reddit i Facebook grupama variraju od urnebesnih do ozbiljnih pokušaja objašnjenja: "To je unutrašnjost ženine torbice, zato nikad ne možeš naći ništa što tražiš.“, "Vaša supruga je AI, bježi dok nije kasno.“, "Portal u pakao, ne diraj to.“ "Izgleda kao pozadina iz školskih slika iz 90-ih.“, stoji u komentarima...

Neki su se našalili da je to dokaz da telefone treba vaditi iz džepa na sigurno mjesto, dok su drugi samo uživali u estetici slučajno stvorene umjetnosti.

Sljedeći put kad vam telefon sam 'posnimi' nešto čudno u džepu – prije nego što pomislite na duhove, provjerite jesu li vam LED-ice negdje blizu.