VIDEO Širi se snimka: Baloni zbog prskalica 'eksplodirali' slavljenici u lice. Evo reakcije

Ovo je šokantan trenutak u kojem su prskalice s rođendanske torte uzrokovale eksploziju balona ravno ispred lica slavljenice. Nozzu Usmanovu prijatelji su iznenadili dostavom balona punjenih vodikom i tortom, no kada je svjećica dotaknula jedan od balona, došlo je do goleme eksplozije. Snimka nadzorne kamere prikazuje veselu slavljenicu kako čeka ispred trgovine u Buhari u Uzbekistanu kako bi primila poklone, samo nekoliko trenutaka prije nego što su se dekoracije zapalile, prenosi Daily Mail.

Nekoliko sekundi nakon što je pozdravila svoje rođake, žena joj je predala tortu s prskalicama koje je Nozza brzo ugasila. Međutim, vrući vrhovi prskalica i dalje su bili dovoljni da zapale balone. Cijeli događaj zabilježile su nadzorne kamere, a snimka se brzo proširila internetom.

Nozza je rekla:

​- Dogodilo se tako brzo. Nisam sigurna kako sam uspjela pobjeći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Srećom, vatra je trajala samo djelić sekunde i nitko nije bio ozlijeđen. Provjerili su sve prisutne, uključujući majku i bebu koje su stajale u blizini.

Nozza je dodala:

​- Olakšanje je što nitko nije ozlijeđen i što nije bilo štete -

Zašto je vodik u balonima toliko opasan?

Vodik je izrazito zapaljiv plin koji se često koristi u balonima za zabave jer im omogućuje da lebde. Na sobnoj temperaturi, vodik je bezbojan plin bez okusa i mirisa, zbog čega ga je izuzetno teško otkriti, a može se zapaliti iznenada i bez upozorenja. Iako nije otrovan, u svom čistom obliku može istisnuti kisik i dovesti do gušenja s fatalnim posljedicama.

Helij je drugi najlakši element, nešto teži od vodika, ali i dalje dovoljno lagan da balon bez problema lebdi. Njegova ključna prednost je u tome što je kemijski inertan, što znači da ne gori i ne reagira s drugim tvarima.

Zahvaljujući toj osobini, helij se smatra sigurnim za upotrebu na proslavama, u zatvorenim prostorima i oko djece. Iako je nešto skuplji i daje malo manji uzgon od vodika, njegova sigurnost daleko nadmašuje te nedostatke. Upravo zato su gotovo svi baloni koje danas viđamo na rođendanima, vjenčanjima i događanjima punjeni helijem.