VIDEO Sjećate se policajke Vere koja je šefu plesala u krilu? Nije zbog toga dobila otkaz...

Ona je malada, a on je poručnik, trebao je znati bolje, grmio je prije tri godine otac tada 26-godišnje njujorške policajke Vere Mekuli, koja je na naslovnicama završila nakon burne zabave. Na njoj je izazovno plesala u krilu svom šefu u Bronxu.

Napravila novi incident

- Rekla mi je: 'Tata, pogriješila sam, neugodno mi je što sam osramotila tebe i obitelj', ispričao je otac policajke koja je bila pod istragom, kao i oženjeni poručnik kojem je plesala u krilu na razuzdanoj zabavi. Rekla je tada da je to trebala biti šala.

- Nisam bila svjesna da sam mu uništila karijeru, on sad izgleda kao loš čovjek, žao mi je - rekla je policajka koju nakon istrage nisu sankcionirali, a poručnika kojem je plesala u krilo su premjestili.

- Ja sam inače duša svake zabave, bilo je već kasno i kolege su me nagovarale da nekome plešem u krilu. Zgrabila sam poručnika za ruku, posjela ga i zaplesala. To je sve. Da je nešto slično napravio muškarac, to se ne bi ni snimalo, biti bi iscurilo i postalo viralno - branila se Vera.

Iako nije dobila otkaz zbog toga, nije dugo izdržala u policiji. Nakon dvije godine suspendirana je jer se umiješala u uhićenje šogora kojem je pokušala pomoći nakon što su ga zaustavili jer je vozio pijan. Vera je napala policajce u New Jerseyu nakon što su joj uhitili šogora i tvrdila je da nisu dobro odradili posao.

Kako su tada prenijeli američki mediji, ona je banula bosonoga drugo jutro u stanicu i urlala je da je policajka. Zahtijevala je da joj odmah kažu zašto joj je šogor uhićen. Istraga je pokazala da su sve učinili po protokolu, a Veru su izbacili iz policije.