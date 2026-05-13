VIDEO Skandal u Veneciji: Gola visjela iz zvona, svi je snimali

Gola, obješena naglavce usred masivnog zvona: provokativni performans na Venecijanskom bijenalu 2026. zaokupio je svjetsku pažnju. Izložbom "Seaworld Venice" u Austrijskom paviljonu, umjetnica i koreografkinja Florentina Holzinger želi upozoriti na kolaps svijeta i egzistencijalnu prijetnju koju klimatske promjene predstavljaju za grad domaćin.

Srce instalacije je izvedba u kojoj gola performerica, ponekad i sama Holzinger, visi naglavce unutar golemog brončanog zvona i koristi vlastito tijelo kao ljudski bat za zvonjavu. Čin je zamišljen kao "klimatska uzbuna" kako bi se podigla svijest o porastu razine mora koji prijeti potapanju Venecije. Prizor je toliko zaintrigirao posjetitelje da se ispred Austrijskog paviljona stvaraju dugi redovi, a snimke performansa postale su viralne na društvenim mrežama, izazivajući reakcije koje se kreću od šoka i osude do pohvala za snažnu poruku.

Performans sa zvonom samo je dio veće, imerzivne instalacije koja Austrijski paviljon pretvara u distopijski, poplavljeni "podvodni tematski park". Unutar paviljona, drugi goli izvođači sudjeluju u različitim činovima, uključujući i ženu koja vozi jet ski u krugovima unutar spremnika. Posebnu pažnju, kako izvještava njemački medij rtl.de, privlači i spremnik ispunjen pročišćenim ljudskim urinom u kojem je uronjena druga performerica, a posjetitelji su pozvani da daju svoj doprinos. Cjelokupna izložba, nazvana "Seaworld Venice", visceralno je iskustvo koje publiku suočava sa sirovom stvarnošću društvenog i ekološkog sloma.

Florentina Holzinger, poznata po fizički zahtjevnim i često kontroverznim performansima koji istražuju teme feminizma i tijela, objasnila je namjeru svog rada.

​- Ništa više nije kao što je bilo. Ovaj svijet se raspada, živimo unutar sustava koji propada.

Kustosica paviljona, Nora-Swantje Almes, potvrdila je da je korištenje šoka namjerni alat kako bi se privukla pažnja gledatelja i potaknulo ih se na razmišljanje o dubljim temama djela.

Skandal oko Holzingeričinog performansa odvija se u pozadini Bijenala koji je već proglašen jednim od politički najturbulentnijih u povijesti. Cijeli međunarodni žiri za glavne nagrade podnio je ostavku krajem travnja, navodeći da neće razmatrati zemlje čiji se čelnici suočavaju s optužbama za zločine protiv čovječnosti, što je potez viđen kao usmjeren protiv Rusije i Izraela. Kao odgovor, organizatori su ukinuli tradicionalne nagrade Zlatnog i Srebrnog lava i zamijenili ih "Lavom posjetitelja", o kojem odlučuje publika. Međutim, osamdeset i jedan umjetnik povukao je svoja djela iz konkurencije za novu nagradu u znak solidarnosti sa žirijem.

Rad Florentine Holzinger često se promatra kao nastavak i kritika bečkog akcionizma, radikalnog i muški dominantnog umjetničkog pokreta iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Njezin rad na Bijenalu uklapa se i u širi trend umjetnika koji se izravno bave klimatskom krizom. Mnoge instalacije koriste vodu kao središnju temu, odražavajući ranjivost Venecije, dok se tijelo koristi kao mjesto političkog izražavanja i otpora.

