VIDEO Slavni majmunčić Punch proslavio prvi rođendan!

Japanski makaki majmun Punch, koji je prošle godine dirnuo svijet zbog privrženosti plišanom oraguntanu, igrački koja mu zamijenila majku, u nedjelju slavi prvi rođendan uz više od 2500 čestitki iz cijeloga svijeta. Rođen je u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu, a majka ga je napustila ubrzo nakon rođenja. Djelatnici vrta preuzeli su brigu o njemu i pomogli mu u preživljavanju prvih mjeseci.

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U veljači ove godine zoološki vrt počeo je objavljivati videosnimke na društvenim mrežama na kojima se vide Punchovi nespretni pokušaji da se uključi u skupinu. Snimke su pokrenule globalnu kampanju s oznakom #HangInTherePunch.

Na snimkama koje su se proširile internetom vidi se kako Punch grli plišanu igračku orangutana iz Ikee, koja mu je služila kao zamjena za majku. Igračku je nosio svuda sa sobom, spavao uz nju i držao je priljubljenu uz tijelo dok je istraživao okolinu.

Službenik zoološkog vrta Takashi Yasunaga rekao je da Punch dobro napreduje i da je zdrav.

Foto: Profimedia

- Sve rjeđe poseže za plišanim orangutanom. Komunicira s drugim životinjama i igra se s ostalim mladim majmunima. Građi svoj položaj unutar skupine - rekao je Yasunaga.

Prilagodba skupini nije bila jednostavna zbog ranog odvajanja od majke i snažne povezanosti s igračkom koja mu je pružala osjećaj sigurnosti. Punchova slava privukla je tisuće posjetitelja u dotad skromni zoološki vrt, koji je ranije bilježio najviše nekoliko stotina posjetitelja dnevno.

Foto: Facebook

Zoološki vrt iskoristio je Punchovu popularnost za prikupljanje donacija. Do sredine srpnja prikupljeno je 58 milijuna jena (oko 350.000 eura), što je omogućilo ugradnju novog klimatizacijskog sustava.

- Zahvaljujući Punchovoj popularnosti, cijela skupina majmuna i cijeli zoološki vrt imaju koristi od poboljšanih uvjeta - rekao je Yasunaga.

Foto: ichikawa_zoo/X

Japanski makaki, poznati i kao snježni majmuni, vrsta su primata rasprostranjena u Japanu i poznata po sposobnosti prilagodbe hladnim uvjetima. Žive u složenim društvenim skupinama, a mladi uče ponašanje promatrajući starije članove. Punch je danas jedan od najpoznatijih stanovnika japanskih zooloških vrtova, a njegovi pratitelji s nestrpljenjem očekuju proslavu njegova prvog rođendana.