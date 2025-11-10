VIDEO Šokantna snimka iz Mc Donaldsa, blagajnicu je zalila vrućom kavom: 'Je*i se k***o'

Žena iz Michigana bacila je šalicu kipuće kave na menadžericu McDonald'sa tijekom svađe oko povrata novca, što je pokrenulo policijsku istragu. Šokantan incident, koji je u potpunosti zabilježen kamerom, dogodio se u gradu Saginawu.

Kako prenosi Daily Mail, snimka od prošlog tjedna prikazuje bijesnu ženu kako se suočava s menadžericom restorana brze hrane, očito zahtijevajući povrat novca za svoju narudžbu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako je rasprava postajala sve žešća, menadžerica se u jednom trenutku okrenula leđima mušteriji. To je bio trenutak kada je 48-godišnja žena otvorila poklopac šalice i bacila vrući napitak ravno na zaposlenicu.

"J**i se, k**o," viknula je. "Evo ti ta vruća kava."

Policija okruga Buena Vista potvrdila je za medije da je menadžerica zadobila lakše opekline.

Detektiv Russ Pahssen izjavio je kako su vlasti vrlo brzo saznale identitet žene sa snimke nakon što je incident podijelio na društvenoj mreži Facebook.

"Prije nego što smo se snašli, ljudi su nam se počeli javljati s informacijama," rekao je Pahssen. Dodao je kako policajci još nisu locirali ženu, ali da je za njom izdan nalog za uhićenje.

Vlasti su zatražile da se žena optuži za kazneno djelo teškog napada, iako bi se optužba mogla ublažiti na prekršaj, ovisno o težini ozljeda menadžerice. Prema dostupnim informacijama, osumnjičena živi u istom području, a njezina adresa je udaljena samo "dva ili tri" bloka od restorana u kojem se dogodio napad.

Svađa je započela zbog dva sendviča

Videozapis svađe započinje tako što mušterija opetovano optužuje menadžericu da laže, dok traži povrat novca za dva prehrambena artikla.

"Ti si lažljivica," govorila je. "Zašto lažeš?"

Menadžerica je mirno odgovarala da će narudžbe napravljene nakon 10:15 biti refundirane i pokušala joj objasniti kako će joj novac biti vraćen.

"Dobili ste svoju kavu," rekla je menadžerica. "Samo vam je to naplaćeno. Vaš povrat novca može potrajati do 48 sati."

Žustra razmjena riječi se nastavila, a mušterija je postajala sve ratobornija, što je izazvalo šokirane poglede ostalih gostiju. Tvrdila je da je u restoranu čekala više od sat vremena i zahtijevala ispriku. Kada se menadžerica udaljila kako bi smirila situaciju, žena je skinula poklopac sa svoje šalice i zalila je kavom.