Snimio najviši slap na svijetu iz helikoptera i postao viralni hit

Učitelj Alan Chung postao je prava online senzacija nakon što je objavio zapanjujuću snimku leta helikopterom iznad Anđeoskih slapova u Venezueli, najvišeg vodopada na svijetu. U videu koji oduzima dah prikazan je prizor vodopada visokog čak 979 metara, snimljen iz nevjerojatne zračne perspektive.

Chung, 42-godišnji učitelj osnovne škole koji od 2019. živi i radi u Caracasu, već je ranije posjetio slavne slapove, ali ih je tada promatrao samo s tla. Ovaj je put odlučio doživjeti ih iz zraka i pritom zabilježio prizore koji su zadivili svijet.

- Bilo je nevjerojatno vidjeti Anđeoske slapove iz helikoptera iskustvo je koje će imati vrlo malo ljudi na svijetu. Posebno kad se uzme u obzir reputacija Venezuele kao zemlje koju mnogi smatraju opasnom za putovanja - rekao je Alan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Na Kneževoj gredi kod Drniša zbog obilne kiše nastao slap | Video: 24sata/Radio Drniš

Njegov video, koji se ubrzo proširio internetom, prikupio je više od 7,17 milijuna pregleda, 688 tisuća lajkova i tisuće komentara oduševljenih gledatelja iz cijelog svijeta. Mnogi su prizore usporedili sa scenama iz kultnih filmova poput Jurskog parka, Avatara i U visine.

Iako video djeluje poput filmske scene, ono što je Chung snimio sasvim je stvarno, jer prizori dolaze iznad veličanstvenog Anđeoskog slapa (Salto Ángel), smještenog duboko u srcu Venezuele.

U Nacionalnom parku Canaima, slap se ruši s impresivne visine od 979 metara, gotovo kilometar slobodnog pada. Voda koja se s vrha planinskog platoa Auyán-tepui obrušava u maglu stvara prizor koji oduzima dah, a kad sunce probije oblake, nad slapom se često pojavi duga.

Taj spoj gole stijene, guste prašume i lebdeće maglice čini Anđeoski slap jednim od najveličanstvenijih prirodnih prizora na svijetu. UNESCO ga je 1994. godine uvrstio na popis svjetske prirodne baštine, a mnogi posjetitelji ga opisuju kao 'mjesto koje izgleda kao da pripada nekom drugom planetu'.

Put do Anđeoskog slapa nije jednostavan, do njega se može doći samo malim avionom i čamcem kroz venezuelsku prašumu. Najčešća polazišna točka je mjesto Canaima, a plovidba rijekom traje nekoliko sati. No svi koji su prošli tim putem slažu se u jednom: prizor na kraju vrijedi svakog trena i svakog napora.

Svoj naziv slap duguje američkom pilotu Jimmyju Angelu, koji ga je 1933. godine preletio i time otkrio svijetu. Legenda kaže da se njegov avion kasnije zaglavio na vrhu planine, gdje i danas stoji replika u njegovu čast. Najbolje vrijeme za posjet Anđeoskim slapovima je između lipnja i listopada, kada kišna sezona stvara moćan, bučan slap koji se probija kroz oblake i pretvara krajolik u prizor iz snova.