'Procurila' stara fotka Trumpa s teen modelima pa uzburkala internet: 'Okreće mi se želudac'

Crno-bijela fotografija snimljena početkom devedesetih, na kojoj tadašnji njujorški biznismen Donald Trump pozira okružen skupinom vrlo mladih manekenki, ponovno kruži internetom, ovaj put kao viralni hit na Redditu. Objavu je u četvrtak podijelio korisnik r/pics, a rasprava koja je uslijedila otkriva koliko snažne emocije Trump još uvijek izaziva, osobito otkako je ponovno uselio u Bijelu kuću.

Fotografija iz 1991. i natjecanje "Look of the Year"

Fotografija prikazuje Trumpa u svijetlom odijelu i šilterici kako stoji na otvorenom prostoru, s panoramom nebodera u pozadini. Oko njega se tiskaju djevojke. Reddit autor tvrdi da je riječ o Donaldu Trumpu na natjecanju “Look of the Year” 1991., koje je u to vrijeme organizirala agencija Elite Model Management.

Povijesno gledano, “Look of the Year” bio je jedan od glavnih svjetskih inkubatora za nove supermodele. U natjecanju su sudjelovale djevojke od 14 godina naviše, a kasnije će iz istog sustava poteknuti imena poput Cyndy Crawford ili Gisele Bündchen. Trump je početkom devedesetih bio jedan od sponzora i članova žirija finala u New Yorku; događaj se održavao u njegovom Plaza Hotelu, a natjecateljice su ondje i odsjedale.

Upravo ta kombinacija, moćan poduzetnik u kasnim četrdesetima i niz tinejdžerica koje se nadaju globalnoj karijeri, danas izgleda bitno drukčije nego u trenutku kad je fotografija snimljena. Korisnik r/pics naglasio je u jednom od komentara da su se natjecateljice kretale u dobi od 14 do 19 godina, “s prosječnom dobi od 15”, što je dodatno zapeklo mnoge promatrače.

Objava je u nekoliko sati prikupila gotovo pet tisuća lajkova i više od tristo komentara. Umjesto puke nostalgije za modom devedesetih, niti rasprave brzo su se pretvorile u moralnu i političku polemiku o granicama moći, seksualizaciji maloljetnica i Trumpovoj dugogodišnjoj fascinaciji natjecanjima ljepote.

Mnogi korisnici spontano su izrazili nelagodu. Jedan piše da mu se “okreće želudac” i pita postoji li subreddit “r/oldschoolgross” samo za ovakve prizore. Nekoliko komentatora kaže da im fotografija “doslovno izaziva jezu” te izražava zabrinutost što su roditelji uopće dopustili sudjelovanje u natjecanju.

Dio rasprave ima izrazito politički ton. Korisnici podsjećaju na Trumpove kasnije izjave o ženama, poput epizode iz emisije “Lifestyles of the Rich and Famous” 1994., kada je, govoreći o tada još uvijek bebi Tiffany, uz smiješak rekao da je “lijepa kao Marla” te gestom ruku aludirao na budući izgled njezina poprsja. Drugi komentator citira Trumpov dobro poznati komentar iz snimke “Access Hollywood” - “kad si zvijezda, puste te da to radiš” - i ironično nadodaje da je na fotografiji “samo izvan kadra” kako dodiruje djevojke, sugerirajući da njihove ukočene osmijehe treba čitati upravo kroz tu izjavu.

U više navrata korisnici iznose i tvrdnju da je Trump “uvijek volio jako mlade djevojke” te podsjećaju na kasnije iskaze nekih sudionica izbora Miss Teen USA koje su tvrdile da je nenajavljeno ulazio u garderobe dok su se presvlačile. Sam Trump je ranije, u intervjuu za radio, sugerirao da je to doista činio, obrazlažući kako kao vlasnik natjecanja ima pravo “pregledavati” backstage.

Moderatori subreddita r/pics također su reagirali: automatizirana poruka na vrhu teme upozorava da objava “izgleda politički” i nudi korisnicima upute kako filtrirati politički sadržaj - znak koliko se i na naizgled apolitičnim mjestima svaka Trumpova tema brzo pretvara u raspravu o aktualnoj vlasti u SAD‑u.

Trumpov odnos s industrijom ljepote nije završio s ovim natjecanjem. Godine 1999. pokrenuo je vlastitu agenciju Trump Model Management, koja je poslovala do 2017., a tijekom godina suočavala se s kritikama zbog navodnog zapošljavanja modela bez ispravnih viza i zbog skučenih smještajnih uvjeta. Sredinom devedesetih i kasnije postao je vlasnik izbora Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA, pa su scene slične onoj na Redditu - muškarac na vrhu moćnog biznisa okružen mladim natjecateljicama - postale gotovo njegov zaštitni znak.