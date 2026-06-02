VIDEO Srpska influencerica objavila snimku hrvatske plaže. Izazvala je veliku raspravu

Piše Veronika Miloševski,
Influencerica Ivana Nešić podijelila je snimku s plaže Punta rata u Brelima te je usporedila s Maldivima

Je li ovo najljepša plaža na svijetu, rekla je u TikTok videu travel influencerica Ivana Nešić koja je podijelila snimku s plaže Punta rata u Brelima te je usporedila s Maldivima. Ivana kaže da je ovo jedna od najljepših, ako ne i najljepša, plaža koju je vidjela u životu.

@putuj.sa.ivanom Pored ove plaže su hoteli Bluesun Marina i Bluesun Maestral. Šetalištem pored mora, za 10 min laganog hoda dolazite do centra. #putujsaivanom ♬ original sound - Ivana Nešić I Putuj sa Ivanom

- U odnosu na Maldive, meni je ovo ljepše. Rijetko ostajem bez komentara, ali ostala sam bez komentara - kazala je Ivana.

Njezina objava skupila je stotine tisuća pregleda na različitim društvenim mrežama, a gledatelji su ostavili brojne komentare.

"Makarska rivijera je takva de ne možeš pogriješiti gdje god da dođeš", "Divno, dok ne krene sezona pa nemaš gdje ni papuče staviti", "Jest lijepo zaista, ali cijene su previsoke, parking je 20 eura, smještaj za pet noćenja 1000 eura pa na gore", "Super je, ali samo mimo sezone. Inače je užas, ljudi leže jedni pored drugih kao srdele", "Slažem se da je raj za oči, ali hladna voda i krupno kamenje mene nije oduševilo", "Lijepo je dok nije ručnik do ručnika", samo su neki od komentara na njezin video.

