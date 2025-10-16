FOTO Ona je brazilska Kylie Jenner: 'Muškarci mi ne prilaze jer sam prelijepa. Unervoze se'

'Primijetila sam kako u noćnim klubovima tipovi više prilaze ženama koje su manje zgodne od mene', poručuje Julia Medeiros, poznata i kao 'brazilska Kylie Jenner'. Samo na Instagramu ima više od milijun pratitelja, ali u ljubavi baš i nema sreće...
"Tipovi postanu jako nervozni kad su u mojoj blizini. Mislim da se boje odbijanja", kaže dalje Medeiros...
"Mogu se družiti s grupom cura i čak ako sam ja najljepša, ružnije će uhvatiti dečke, a muškarci sa mnom neće ni razgovarati", kazala je Juju, kako joj je nadimak, svojevremeno za NY Post.
Kaže i kako njezin idealan muškarac mora biti visok, uspješan i zabavan...
Smatra kako je jedan od razloga zašto je se tipovi boje njezina sličnost s Kylie Jenner...
"Ja sam jako pasivna, pa on mora biti aktivan. Inače neće funkcionirati", kazala je...
