JUJU U NEVJERICI

FOTO Ona je brazilska Kylie Jenner: 'Muškarci mi ne prilaze jer sam prelijepa. Unervoze se'

'Primijetila sam kako u noćnim klubovima tipovi više prilaze ženama koje su manje zgodne od mene', poručuje Julia Medeiros, poznata i kao 'brazilska Kylie Jenner'. Samo na Instagramu ima više od milijun pratitelja, ali u ljubavi baš i nema sreće...
"Tipovi postanu jako nervozni kad su u mojoj blizini. Mislim da se boje odbijanja", kaže dalje Medeiros... | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
