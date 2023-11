VIDEO Tko se boji bure još? On sigurno ne: Valentino se kupa uvijek, čak i kad je more 18°C

MAKARSKA - Bura zbog koje su mnogi ovu subotu i u Makarskoj podno Biokova odlučili provesti u toplom, a ne na otvorenom za neke je tek sitnica. Za Valentina Gojaka kupanje u moru bilo ljeto ili zima svakodnevni je ritual. Tristo šezdeset pet dana u godini, svaki dan barem jednom Valentino će do plaže na Osejavi u Makarskoj zaroniti u morsko plavetnilo. Unatoć bure koja je ove subote pjenila morsku pučinu i na refule puhala velikom jačinom Valentin nije odustao od svoje svakodnevnice. "Ma nije hladno, baš je ugodno", govori dok se skida i onako hrabro ulazi u more koje se od bure pjeni. Snažnim zamasima zaplivao je ne mareći na rijetke prolaznike koji su toplo obućeni u čudu gledali Valentina. "Ma ja bih se zaledio" dobacio je u prolazu jedan Makaranin dok se Valentin doslovno poigravao sa pjenom valova na svojoj Osejavi. "Svako jutro oko osam sati i poslijepodne bez obzira bilo sunce, kiša ili bura kao što je danas. Vani je oko deset stupnjeva u moru ne znam koliko, a nije me ni briga. Važno da se ja dobro osječam. Ovo je zdravlje", govori ovaj Makaranin kojeg poznaje cijela Makarska. Kako i ne bi kad se baš njega može najviše sresti na makarskoj rivi. Uposlen je u gradskom komunalcu i zadužen za urednost makarskih ulica. Kad nije sa metlom u ruci onda je sa ručnikom pod rukom i pravac more koje je danas podno Biokova zbog bure uzburkalo svoju pučinu pa je i osječaj hladnoće unatoć temeperaturi zraka koju je pokazivao termomoetar bio oko nule.