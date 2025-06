VIDEO Toplinski val ugrožava pse i mačke: Građani pomažu

NAVALA JE

VIDEO U ovom hotelu na Ibizi možete besplatno odsjesti! Dobijete sobu, a ovo je uvjet... Hotel u turističkom središtu Ibize nudi sobu sa staklenim zidovima smještenu u samom predvorju, u kojoj gosti mogu boraviti besplatno, ali pod uvjetom da im ne smeta biti izloženi pogledu. Gošća i umjetnica iz Francuske, Jesahelle, odlučila je provesti noć u tzv. “Zero Suite” kako bi doživjela, kako kaže, neobično i “jedinstveno” iskustvo. Soba, koju mnogi nazivaju “akvarijem”, potpuno je vidljiva svima koji prolaze kroz predvorje hotela Paradiso, koji se reklamira kao “art hotel”. Dok su neki sobu opisali kao umjetničko djelo, drugi su izrazili zabrinutost zbog potpunog izostanka privatnosti. “Mislim da je ideja sjajna, ali ne vjerujem da bih ja to mogao,” rekao je britanski turist Frankie Wilson (30). Jedan od dizajnera Zero Suitea, Marcos Torres, izjavio je da je “vrlo zabavno iskustvo” boravka u sobi savršeno uklopljeno u umjetnički koncept hotela te da ostavlja snažan dojam ne samo na goste koji u njoj borave, nego i na sve koji je promatraju. Boravak u Zero Suiteu potrebno je unaprijed rezervirati, a iako je besplatan, dopuštena je samo jedna noć godišnje po osobi. Trenutno su rezervacije popunjene čak 18 mjeseci unaprijed.

