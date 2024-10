VIDEO Tužni prizori: 'Populacija divljih životinja katastrofalno pala za 75 posto. Kritično je'

STANJE U PROMETU

VIDEO Kaos na križanju Savske i Ulice grada Vukovara, kolona do trešnjevačkog placa ZAGREB - Snimka s nebodera pokazuje jutarnju gužvu na križanju Savske i Ulice grada Vukovara u Zagrebu. Trenutno su u tijeku radovi na sanaciji tramvajskog kolosijeka s ciljem modernizacije tramvajske infrastrukture, a odvijat će se u dvije faze. Trenutno traje prva faza, od 7. do 14. listopada, koja uključuje izmjenu skretničkog sklopa te betoniranje i asfaltiranje. Promet će do 22. listopada biti otežan, no ne u potpunosti zatvoren.

