Ruben Dario Parras, kolumbijski učitelj u katoličkoj školi, imao je nezgodan incident tijekom online nastave.

Pogledajte video: Učitelj zaboravio isključiti kameru

Zaboravio je isključiti kameru nakon Zoom poziva sa svojim učenicima. U tom trenutku prišla mu je supruga kojoj je ljubio grudi.

- Supruga me došla pozdraviti i to je postalo viralno. Pogriješio sam, nisam znao da je kamera ostala uključena. Nisam to učinio namjerno, ispričavam se ako sam nekoga uvrijedio - rekao je učitelj.

Ravnateljica je pokrenula istragu.

- Učitelj se ponašao neprikladno tijekom nastave. Sve su snimili neki učenici i stavili na internet i sad je video viralan na društvenim mrežama - rekla je ravnateljica Patricia Duran Cespedes.