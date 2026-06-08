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VIDEO 'Uf, neugodno!': Bijela kuća objavila krindž, Nancy Pelosi je sunce Teletubbiesa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO 'Uf, neugodno!': Bijela kuća objavila krindž, Nancy Pelosi je sunce Teletubbiesa
Foto: TikTok

Administracija ima i povijest korištenja provokativnih, a ponekad i umjetnom inteligencijom generiranih ili manipuliranih vizuala u svojim porukama...

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Tim Bijele kuće zadužen za društvene mreže ponovno je aktivan, a ovoga puta objavili su bizaran video ispunjen internetskim memovima povodom takozvanog "Dana 6/7". Snimka, koja se velikom brzinom proširila internetom, izazvala je mješavinu nevjerice i osude te ponovno pokrenula raspravu o granicama političke komunikacije u digitalnom dobu, prenosi TMZ.

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FOTO Slučajno snimila fotku dok joj je mobitel bio u džepu. Sad je hit: 'Kako je ovo moguće?!'

POGLEDAJTE VIDEO:

@whitehouse

Good morning. It’s 6/7.

♬ original sound - The White House

Videozapis, objavljen u nedjelju, sedmog lipnja, na službenim kanalima Bijele kuće, u potpunosti se oslanja na estetiku internetske kulture. Sadrži kaotičnu montažu isječaka, energičnu glazbenu podlogu te niz vizuala koji se munjevito izmjenjuju, a sve kako bi se proslavio datum koji se u američkom formatu piše kao 6/7. Ipak, nisu samo poruka ili plesni pokreti predsjednika Trumpa privukli pažnju. Pravu je buru izazvala jedna specifična fotomontaža. U jednom trenutku u videu, lice dugogodišnje političke suparnice Nancy Pelosi pojavljuje se montirano na tijelo ikoničnog nasmiješenog sunca-bebe iz dječje emisije "Teletubbies". Taj nadrealni trenutak odmah je postao središnja točka online razgovora, a korisnici društvenih mreža masovno su dijelili isječak uz komentare koji su varirali od šoka i zabave do oštre kritike. U trenutku objave ovog članka, još uvijek nije bilo službene reakcije iz ureda zastupnice Pelosi.

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Ova neobična objava najnoviji je primjer strategije kojom Bijela kuća prihvaća kulturu memova i svojevrsnog trolanja na društvenim mrežama, što je postalo zaštitni znak komunikacije Trumpove administracije. Riječ je o pristupu koji za cilj ima izravno komuniciranje s biračkom bazom, zaobilazeći pritom tradicionalne medijske kanale. Takav sadržaj redovito generira milijune pregleda i potiče snažan angažman u obliku komentara i dijeljenja. Istovremeno, takav pristup privlači i žestoke kritike dijela javnosti, koji tvrde da službeni vladini profili ne bi smjeli objavljivati sadržaj koji nalikuje onome što se opisuje kao "internetski 'brain rot'", odnosno besmisleni sadržaj niske kvalitete. Ova metoda predstavlja radikalan odmak od tradicionalne, znatno suzdržanije i formalnije predsjedničke komunikacije koja je desetljećima bila standard. Administracija ima i povijest korištenja provokativnih, a ponekad i umjetnom inteligencijom generiranih ili manipuliranih vizuala u svojim porukama.

*uz korištenje AI-ja

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