NEW YORK - 'Kvragu, došao sam skroz iz New Yorka i poveo štakora', priča muškarac na videu kad je uočio štakora koji je izronio iz haube na putovanju iz New Yorka. Slijepi putnik nije se dao iz auta, navodi Reuters, već se sakrio u motoru kad je muškarac stigao u Roscoe, nekih 200 km od New Yorka