VIDEO Žena doživjela šok čim je sletjela u Hrvatsku: 'Nisam još ni nogom kročila s aerodroma'

Influencerica Zaria oduševljeno se javila svojim fanovima iz Hrvatske, točnije iz Splita. Naime, Zaria je već pri samom dolasku ostala bez daha, a sve je objasnila u jednom od svojih videa.

U videu koji je objavila na svom TikTok profilu, Zaria prikazuje trenutak kada je izašla ispred splitskog aerodroma i prvi put ugledala pogled na more.

- Hrvatska mi je ukrala srce, a još nisam ni nogom kročila s aerodroma - napisala je uz TikTok.

Brojni Hrvati odmah su joj se javili u komentarima.

"Hrvatska je predivna, čak i u listopadu.", "Jaki smo, zar ne?", "Dobrodošla u raj", samo su neki od komentara. Jedan korisnik je napisao: "Obožavam Split! Ako budeš imala priliku, posjeti slapove Krke!", na što mu je Zaria odgovorila: "Propustili smo ih ovaj put, ali sljedeći put sigurno nećemo."

Zaria se s Jadrana javila i na Instagramu, a tamo je snimljena u blizini Hvara istaknula da joj je Hrvatska "nova omiljena država".