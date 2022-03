'Vidio sam nešto na nebu, sve sam javio policiji, a onda su mi u kuću došli ljudi u crnom...'

Jedan muškarac iz Velike Britanije, koji je zamolio za anonimnost, podijelio je s medijima na Otoku svoje neobično iskustvo. Zapravo dva neobična iskustva. Sve je počelo kad je ovaj muškarac ugledao nešto čudno na nebu...

- Vidimo sam narančastu kuglu na nebu. Umjesto da pada, ona je samo lebdjela iznad zemlje. Na prvu sam mislio da je riječ o helikopteru, ali onda sam shvatio da nisam u pravu - započinje svoju priču ovaj muškarac, inače učitelj i otac troje djece.

- Ja nisam jedan od onih luđaka koji traže pažnju. Vidio sam što sam vidio. Uopće mi nije sinulo da je riječ o NLO-u. Kad sam došao kući prijavio sam vlastima što sam vidio. Nitko me nije kontaktirao deset dana nakon toga - nastavlja priču ovaj šokirani učitelj, kojeg su deset dana kasnije posjetila dvojica muškaraca...

- Pokazali su mi svoje iskaznice i rekli da su iz vladine službe. Ispitivali su me oko toga što sam vidio. Sve ih je zanimalo. Moja točna lokacija, visina na kojoj je bio objekt, njegovo kretanje...Kad sam ih upitao tko su, samo su se nasmijali i otišli iz moje kuće, Kad sam ispričao sinu što se dogodilo, on mi je rekao "Tata, to zvuče kao ljudi u crnom" - govori muškarac.

Iz ministarstva obrane javili su kako oni ne stoje iza ove posjete, ali Nick Pope, koji je nekoć radio u vladinom uredu za proučavanje vanzemaljaca i NLO-a tvrdi kako je Vlada nastavila s tim programom, unatoč tome što je službeno 'ugašen' 2009. godine.

Muškarac iz priče nije doznao tko ga je posjetio tog spornog dana ni nakon više konzultacija s raznim državnim uredima.