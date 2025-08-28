Obavijesti

Viralna snimka iz Samobora: 'Lisice nam provale u dvorište pa skaču na našem trampolinu'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

U par navrata smo gledali gdje nam nestaju stvari, kad ono male bebe lisica su se zaigrale u dvorištu, kazala nam je naša čitateljica koja nam je poslala preslatki videozapis iz dvorišta u Samoboru. Naime, mama lisica i bebe ih već tjednima posjećuju.

Lisice se igraju u trampolinu 00:58
Lisice se igraju u trampolinu | Video: čitatelj/24sata

- Igraju se u našem trampolinu. Nama ne smetaju. Dođu oko šest sati ujutro kada je sve još tiho. Uvijek su s mamom koja pobjegne kad nas vidi, ali one ne. Kradu nam papuče i loptice - kazala je naša čitateljica.

Dodala je da je neizostavan i ulazak u dječji trampolin koji se nalazi u dvorištu. Kako nam je ispričala, nema puno ljudi u ulici pa se zadržavaju zbog tišine i mira.

- Uvijek uđu, tamo se igraju. Ne rade nered. Udomaćile su se kod nas. Preslatke su. Čak smo se raspitali jesu li zaražene, rekli su nam da nisu. Nećemo ih tjerati. Odlučili smo samo svaki put prebrisati trampolin i vanjski namještaj za svaki slučaj - dodala je.


 

OSTALO

