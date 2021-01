Duž avenije Trump u zapadnom dijelu kanadskog glavnog grada nanizane su obiteljske kuće od cigli, svaka s dvostrukom garažom, a djeca igraju hokej u prilazima za automobile.

Četvrt poznata po tome da njezine ulice nose nazive vezane uz grad New York sagrađena je krajem 1990-ih, mnogo prije nego što je američki milijarder ušao u politiku.

U četvrti postoji park Madison, ulica Bloomingdale, polumjesec Manhattana i prilaz Staten.

Bonnie Bowering doselila se u četvrt 2008.

"Kad sam ljudima govorila da stanujem na aveniji Trump dodala bih - da, radi se o Donaldu, ljudi bi napravili grimasu, izrazili suosjećanje, nešto tako", kazala je za AFP.

"No sada nakon što je potkopao demokraciju i potaknuo pobunu, nasilni napad na američki Kongres vrijeme je za promjenu imena ulice", kaže ona.

"Trump ne zaslužuje čast i mislim da je neprimjereno da u kanadskom glavnom gradu neka ulica nosi njegovo ime".

Gradski vijećnik Ottawe Riley Brockington počeo je ovog tjedna prikupljati potporu za promjenu imena ulice.

Neki stanovnici već godina traže da se ime promijeni, no on je do sada pružao otpor jer se bojao Trumpove odmazde protiv Kanade.

"S njegovim odlaskom iz Bijele kuće sad je dobro vrijeme za to", kaže vijećnik.

Najmanje 50 posto stanovnika treba podržati prijedlog, a potom bi proces trajao nekoliko mjeseci.

To nije dovoljno brzo za Diane Hosker. "Prvo je to bila novotarija, zabavni uvod u razgovor, a sad izaziva neugodu".

"Čovjek je idiot i ne sviđa mi se njegova vrsta politike", dodala je.