Donald Trump (74) ovih je dana izašao iz Bijele kuće, a Joe Biden (78) je prisegnuo i tako postao novi američki predsjednik. Brojni stručnjaci za govor tijela imali su pune ruke posla.

Komentirali su kako je Trump jedva držao glavu visoko, da ju je u nekoliko navrata umalo pognuo, da je Melania (50) imala onaj svoj usiljeni smiješak, ali nisu im mogli osporiti da su ponovno u sve unijeli teatralnosti. Poletjeli su predsjedničkim avionom prema njihovoj rezidenciji u Palm Beachu na Floridi, i to prije inauguracije 46. predsjednika, samo kako Donald ne bi morao pitati Bidena za korištenje aviona. Inauguraciji, dakako, Trump nije htio prisustvovati. Ni to nije sve... Kći Tiffany zaručila se za milijunaša Michaela Boulosa u Bijeloj kući na zadnji dan očeve vladavine.

Sve je to Amerikancima izgledalo pomalo inscenirano. Zbog svega navedenog, američki mediji već su počeli zbijati šale oko toga koji bi mogao biti novi posao Donalda Trumpa. Pa, s obzirom na to da su ljetos članice slavne obitelji Kardashian objavile kako nakon 14 godina više neće snimati nove nastavke i kako je 20. sezona njihova reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' ujedno i posljednja, bivšem predsjedniku predlažu da se 'baci' u produkcijske vode. Ma ne mora zapravo baš tako daleko, neka jednostavno radi ono što je radio i dosad - glumi.

I dalje može biti glava u obitelji, a supruga Melania može isprobavati krpice do mile volje. Super je i podatak da je pomajka, uvijek treba jedna takva da začini stvar, navode. Ivanka je, naravno, tatina kći, koja ima supruga koji zna kako obmanuti njezina oca 'slatkim pričama'. Donald Jr. oduvijek i zauvijek traži očev pristanak i odobravanje idućeg koraka, Eric je sretan što je uopće prisutan u svemu, Tiffany je frustrirana jer nikako ne može postati glavna zvijezda u obitelji i dobiti svojih pet minuta slave, a Barron je izvan cijele ove priče jer ga scenaristi ne žele izlagati previše javnosti.

- Wow, ovo bi moglo uspjeti. Gledala bih to. Samo neka bude drame, a uz Melaniju i Trumpa toga neće sigurno nedostajati - pisali su pratitelji na društvenim mrežama nadajući se da će se ovaj plan i realizirati. Bilo je i onih koji su zaključili kako bi takav show bio još i uvrnutiji od onog kakvog smo godinama gledali kod spomenutih Kardashianki.