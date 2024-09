'Vjerujem kako su me prije 31 godinu oteli vanzemaljci. Ničeg se ne sjećam, želim znati istinu'

Bilo je to 1993. godine. Upravo sam završio smjenu u restoranu i krenuo sam kući. Povezao sam kolegu s posla da ne mora čekati autobus. Ostavio sam kolegu kod njegove kuće i nastavio dalje. Nakon toga se ničeg ne sjećam, samo trenutka kad sam ušetao u svoju kuću, priča za Unilad Škot David Paton, koji je uvjeren kako su ga prije 31 godinu oteli vanzemaljci.

Što mu se točno dogodilo te večeri David ne zna. Ali uvjeren je kako su ga oteli vanzemaljci...

- Završio sam s poslom u 22:30, kolegu sam ostavio oko 23 sata. Kad sam se vratio kući čekala me zabrinuta majka. Pitala me gdje sam bio, a ja sam joj odgovorio kako sam došao direkt s posla. Bila su tad tri sata ujutro, što se događalo u ta četiri sata, zaista ne znam... - priča dalje David.

Posljednja tri desetljeća David pokušava otkriti što se dogodilo te večeri. Sudjeluje u grupama koje istražuju navodne posjete vanzemaljaca, ponekad pregledavaju noćno nebo u potrazi za 'malim zelenima'.

- Prije ovog incidenta uopće nisam bio zainteresiran za NLO-e i vanzemaljca. Kad sam rekao prijateljima što mislim da mi se dogodilo, ismijali su me. Ali za mene je to najvjerojatniji scenarij, da su me oteli vanzemaljci - veli dalje Škot.

Odlazi i na posebnu vrstu terapije kojom se nada povratiti sjećanja od ta četiri izgubljena sata...

- Samo želim znati je li to bila otmica ili nešto drugo. Čak ako je nešto potpuno benigno poput toga da sam zaspao uz cestu. Želim doznati detalje te večeri - kaže za kraj...