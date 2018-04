Vlakovi ga pregazili 300 puta! 'Učinilo nam se da je to lisica'

Tijelo 47-godišnjeg muškarca navodno je pregaženo tristotinjak puta jer se radnicima podzemne željeznice učinilo da se radi o lisici. Vjeruje se da je tijelo muškarca ostalo na tračnicama tunela između stanica Holborn i Russell Square u Londonu oko 14 sati prije nego što je policija identificirala ostatke kao ljudske.

Vlak je zaustavljen 28. prosinca prošle godine oko 11.30 sati, nakon što je netko aktivirao kočnicu za slučaj opasnosti, piše britanski The Sun.

Jedan od djelatnika izašao je u tunel provjeriti o čemu se radi, no nije vidio ništa osim nečega što mu se učinilo kao ostaci lisice na tračnicama.

Prema izvoru The Suna, djelatnik je izvijestio nadređene da je leš koji se nalazi na tračnicama tijelo životinje.

