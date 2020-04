Vodice protiv korone: Svi izađu van točno u osam sati i jauču

Ante Roca iz Vodica opisao nam je kako su jučer njegovi sugrađani u 20 sati vikali s prozora i terasa.

Poneseni trenutnim stanjem, stanovnici grada Vodica kraj Šibenika našli su način kako izbaciti iz sebe sve što ih mori. Sjetili su se šezdesetih godina prošlog stoljeća kada je vodičkoj mladeži kino bilo centar zbivanja, događanja i okupljanja. Kada bi se na platnu pojavila rika lava koja je bila na početku filmova studija MGM-a, cijela kino sala je vikala i urilikala. Ta "rika" se prenijela i na vodičke ulice, trgove i plaže."Vijalo" se iz dragosti i sreće, nije tu bilo nikakve zle namjere, a iz toga su se rodili "Jauk Party"-i na koje danas se nemože otići, niti ih se može organizirati.

Mlada Anđela Orbanić dolazi na ideju i kako kaže: "Dan, više ne znam koji, toliko puta dnevno spavam, jedem, da se čini da je prošlo puno više nego šta je prošlo. Čitam loše vijesti, svi su nervozni, svi se žale, ljudi plješću, pivaju sa svojih balkona. Ja se mislim, to nije dovoljno, triba izbaciti sve iz sebe. I ja se sitim starog Vodiškog jauka ili ti ga vijanja. Zašto ne bi svi u istu uru stali na terace ili prozore i vikali što glasnije. Naš sumještanin i frizer Čićo organizira jauk partye u Vodicama, pa je meni palo na pamet, kad već ne možemo na party, idemo mi vikati s jednog kraja sela na drugo.

I tako ja objavim na fejs, da svi u 20:00h izađu i jauču.

Moja očekivanja nisu bila velika, al nakon podrške, ljudi moji ja sam tako ponosna i na sebe i na svoje selo.

Jer se toliko ljudi odazvalo, ma cilo selo je jaukalo. Ne čuje se to često, ne vidi se zajedništvo u selu često. Svi smo sve izbacili iz sebe, puno bolje smo se osjećali nakon vikanja, takva me srića obuzimala gledajuci videe i slušajući smih mojih sumještana. Stvarno je lipo čuti toliko smija, nakon toliko loših vijesti.

Tih 15 minuta se kroz cile Vodice orilo jaukanje i smij, i unilo je ponos i sriću u moje srce. Do kraja života će mi taj zvuk biti u glavi."

Nastavljamo dalje sa "Jaukom Na Teraci" dok ne otjeramo Covid-19! Čujemo se u Selu 06.04.2020. u 20:00 h.