Vučić: Lekar, pekar i apotekar...

Predizborna kampanja u Srbiji je u punom jeku. Vladajuća garnitura ne bira sredstva kako bi ostala na vlasti, a ujedinjena opozicija ozbiljno prijeti gospodaru Srbije - Aleksandru Vučiću. On je u kampanji neprekidno od dolaska na vlast 2012., a ne misli otići. Zbog toga je spreman na svašta pa tako i na bizarne izborne spotove u kojima glumi psihologa, profesora, liječnika... Isto glumi i u brojnim političkim emisijama gdje gostuje. I tako već 10 godina je inspiracija za brojne memove.

POGLEDAJTE VIDEO: Sukob s opozicijom.

- Ne moram vam biti simpatičan, ne morate me voljeti, samo pogledajte semafor. Vi studentice, sigurno ne ispuštate knjigu iz ruku, vi doktore, ne ispuštate stetoskop iz ruku, malo umorno djelujete, posebno ovih dana - započeo je tako predsjednik Srbije, ali i šef vladajuće Srpske napredne strane Aleksandar Vučić svoju kampanju u bizarnom spotu. U spotu se može vidjeti grupa navijača koja negoduje zbog igre svog tima, kritiziraju igrače i trenera, ali na kraju slave gol i zaboravljaju sve kritike koje su uputili tijekom utakmice.

"A trener glavat? Nervira vas? Nervira i mene, ali koga briga, pogledajte semafor", izgovara jedan od glumaca, a onda se pojavljuje Vučić u trenirci i opuštenom izdanju. Nadalje, Vučić je ubrzo pustio i novi spot. Ovoga puta u glavnim su ulogama studentica, liječnik i mladi radnik, a svi oni gledaju sliku na zidu i na njoj vide nešto drugo. Studentica vidi otvorenu knjigu, liječnik stetoskop, a radnik plan stana.

"Vi ste studentica? Sigurno ne ispuštate knjigu iz ruku, od toga vam ovisi budućnost, je li tako? Vi doktore, ne ispuštate stetoskop iz ruku? Malo umorno djelujete, posebno ovih dana. I vi puno radite, skoro ste se uselili?", pojavljuje se odjednom Vučić i govori okupljenima. "Tako je, konačno, subvencioniran stan. Sad ga sređujem", odgovara mu mladi radnik.

"A što vi vidite?", pita studentica Vučića, koji joj odgovara: "Ja na ovoj slici vidim budućnost Srbije. Srbije koja se bori za očuvanje mira i stabilnosti, za dostojanstven život svojih građana. Iako je situacija u svijetu izuzetno teška i puna izazova za nas, i dalje moramo osigurati više radnih mjesta, veće plaće, bolju infrastrukturu. Vidim da pred sobom imamo još puno, puno posla. Mir i stabilnost", odgovara Vučić.

No ni to nije vrhunac bizarnosti. Naime, u jednom drugom spotu Vučić iskače iz hladnjaka pred mladu trudnu ženu kojoj daje staklenku s krastavcima. Nakon što žena kaže: Samo da ne iskoči iz frižidera", pred njom se pojavi Vučić koji kaže: "Oprostite, ali moram doprijeti do svakog građanina Srbije". Nakon što je pobrojao projekte poput cesta, tvornica, pruga, Vučić je ženi poručio: "Ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi".

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić donosi čaj

Uz sve to, Vučić je nerijetko i glumio liječnika u Srbiji. Tako je Vučić, inače pravnik po struci, u svojim režimskim medijima objavio osam savjeta za borbu protiv korona virusa i preuzeo ulogu glavnog epidemiologa. No Vučić se nije zaustavio na tome. Ubrzo je objavio i spot u kojem se pojavljuje na izložbi umjetničkih slika i s posjetiteljima kao psiholog razgovara o njihovim životnim brigama i tumači podsvjesne projekcije njihovih pogleda na umjetničku sliku pred njima. Taj spot osudilo je Društvo psihologa Srbije pozvalo je predsjednika Srbije da iz svoje kampanje hitno povuče spot u kome se prikazuju psihološki testovi, i upozorilo ga da je zloupotreba testova u reklamne svrhe "nezakonita i neetična".

Srbijanski predsjednik nije ni na tome stao. Zbog ruske invazije, prijeti nestašica pšenice, a time i brašna. Zbog toga bi, tvrde ekonomisti, kruh trebao poskupjeti. Vučić je objašnjavajući krizu postao i pekar te je tumačio kako u Srbiji plaćaju najjeftiniji kruh, odnosno hljeb u regiji. Ubrzo su ga prozvali na Twitteru da je to neistina i da iznosi netočne podatke. Ali, ni to nije sve.

Godine 2020. u pauzi između sastanaka sa europskim predstavnicima i svog tima za unapređenje životne sredine Vučić pomagao zaposlenima u kuhinji Predsjedništva spremiti sarmu. On je na svom Instagram profilu napisao da je pomagao kuharicama i uživao u mirisu sarme. Osim toga, u brojnima emisijama donosi i gomile papira, a uredništvo mu već mjesecima osigurava ploče na kojima se hvali kako je Srbija ekonomski tigar. Sve to radi dok u ruci drži štapić i poput nastavnika u školi, stoji ispred ploče i štapićem pokazuje na mapi ceste koje se grade širom Srbije.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić u avionu

Srbija 3. travnja glasa na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Vučić će napraviti sve da osvoji svoj drugi mandat, a to se svakako vidi i na dosadašnju potrošnju. Tako je Vučićev SNS na televizijske i oglase na Facebooku potrošio najmanje 600.000 eura, piše Transparency Serbia.