Za 550 tisuća dolara: Prodali pištolj Hana Sola iz 'Jedija'

Lažni laserski pištolj, gotovo u cijelosti napravljen od drveta, kojeg je Harrison Ford kao Han Solo koristio u "Povratku Jedija" 1983., prodan je na dražbi za 550.000 dolara, objavila je u nedjelju na Twitteru aukcijska kuća Julien's Auctions.

'Blaster' Han Sola bio je izložen u prostorijama aukcijske kuće u New Yorku nakon što je 30 godina bio u vlasništvu Jamesa Schoppea, umjetničkog direktora "Povratka Jedija" koji se napokon odlučio rastati od slavnog predmeta i dati ga na prodaju.

SOLD for $550,000! An original Han Solo blaster used in Star Wars: Return of the Jedi! Sold today in our "Hollywood Legends" memorabilia auction at @PHVegas and online at https://t.co/TiME89uOXn! #StarWars #MovieProp #ReturnOfTheJedi #HarrisonFord #HanSolo pic.twitter.com/2rOfllZlSZ