Za vikend stiže hladna fronta, u Alpama očekuju metar snijega!

<p>Uz čestu i obilniju kišu, jak vjetar i zahladnjenje kraj će tjedna izgledati kao prava jesen, a onaj koji zaziva bablje ljeto, vjerojatno će nakon ove informacije biti potresen.</p><p>U četvrtak se na kopnu prolazno smanjuje vjerojatnost kiše, pa možemo reći da nema straha od poplava i već se - lakše se diše. U petak bi moglo padati u planinama, a obilnije u dalmatinskim daljinama.</p><p>Temperatura do petka bez veće promjene, tako da imajte duge rukave pripremljene. U subotu oblačnije i kišovitije. Zapuhat će sjeverni vjetar, osjetit ćete ga i na kilometar.</p><p>I na Jadranu se u petak i subotu vrijeme pogoršava, ljeto za one na godišnjem se, nažalost, stišava. Kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će česti, no ne dajte se omesti. U subotu će okrenuti na jugozapadnjak pri čemu će i temperatura početi padati da možete oko hladnoće se jedni drugima jadati. </p><p>IstraMet u istoj prognozi najavljuje kako će u gorju još više zahladiti, tamo bi, prema njihovim trenutnim prognostičkim modelima, početkom novog tjedna, moglo čak i zasniježiti.</p><p>Temperature zraka u kratkom roku snizit će se i do 10 °C ispod prosječnih za doba godine. </p><p>Najavljuju kako se do metar snijega očekuje u višim predjelima Alpi, i eto, samo tako - još jedno zbogom ljetu u Europi.</p>